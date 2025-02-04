Малозабезпечені сім'ї — хто відноситься та які пільги доступні у 2025 році

Жінка з маленькими дітьми. Фото: УНІАН

Багато українських родин сьогодні мають фінансові труднощі, через що не можуть забезпечити своїм дітям належний рівень життя. Для підтримки соціально вразливих категорій населення держава надає низку пільг. Деякі з них поширюються також на малозабезпечені сім’ї.

Про те, яку допомогу можуть отримати малозабезпечені родини у 2025 році, пояснили на сайт Барської міської ради.

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Хто вважається малозабезпеченою сім’єю

Згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", такими вважаються родини, чий середньомісячний дохід є нижчим за прожитковий мінімум, встановлений для їхнього складу. Законодавство України передбачає низку пільг, які сприяють зменшенню фінансового навантаження на такі родини.

Які пільги надають малозабезпеченим родинам

Малозабезпечені сім’ї в Україні можуть розраховувати на державну підтримку, що допомагає їм покрити витрати на базові потреби дітей. У 2025 році таким родинам пропонують:

Безплатне харчування у школах — діти з малозабезпечених сімей мають право на безплатне харчування в загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова КМУ №856 від 19.06.2002 року). Безплатне навчання у школах мистецтв — батьки не сплачують за навчання дітей у державних школах естетичного виховання, якщо дохід на одного члена сім’ї не перевищує мінімальну заробітну плату (Постанова КМУ №374 від 06.07.1992 року). Пріоритетне право на кредит на освіту — малозабезпечені родини мають перевагу в отриманні кредиту для оплати навчання дітей у вишах. Пільговий проїзд у транспорті — місцева влада може запроваджувати додаткові форми підтримки, зокрема пільговий проїзд для багатодітних сімей.

Завдяки передбаченим державою пільгам малозабезпечені сім’ї отримують можливість забезпечити своїм дітям якісну освіту, необхідне харчування та додаткову соціальну підтримку.

Раніше ми писали, що статус "дитини війни" можуть отримати особи, яким на момент завершення Другої світової було менше ніж 18 років. Для цього потрібно звернутися до соцзахисту, де вносять відповідну відмітку в пенсійне посвідчення. Закон гарантує їм певні пільги у 2025 році.

Також ми розповідали, що люди після 60 років часто потребують додаткових коштів на ліки та комунальні послуги. Тому держава передбачає вікові доплати та соціальні пільги, що допомагають покращити їхнє фінансове становище.