Малообеспеченные семьи — кто относится и какие льготы доступны в 2025 году

Женщина с маленькими детьми. Фото: УНИАН

Многие украинские семьи сегодня имеют финансовые трудности, из-за чего не могут обеспечить своим детям надлежащий уровень жизни. Для поддержки социально уязвимых категорий населения государство предоставляет ряд льгот. Некоторые из них распространяются также на малообеспеченные семьи.

О том, какую помощь могут получить малообеспеченные семьи в 2025 году, объяснили на сайт Барского городского совета.

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Кто считается малообеспеченной семьей

Согласно Закону Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям", таковыми считаются семьи, чей среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, установленного для их состава. Законодательство Украины предусматривает ряд льгот, которые способствуют уменьшению финансовой нагрузки на такие семьи.

Какие льготы предоставляют малообеспеченным семьям

Малообеспеченные семьи в Украине могут рассчитывать на государственную поддержку, которая помогает им покрыть расходы на базовые потребности детей. В 2025 году таким семьям предлагают:

Бесплатное питание в школах — дети из малообеспеченных семей имеют право на бесплатное питание в общеобразовательных учебных заведениях(Постановление КМУ №856 от 19.06.2002 года). Бесплатное обучение в школах искусств — родители не платят за обучение детей в государственных школах эстетического воспитания, если доход на одного члена семьи не превышает минимальную заработную плату(Постановление КМУ №374 от 06.07.1992 года). Приоритетное право на кредит на образование — малообеспеченные семьи имеют преимущество в получении кредита для оплаты обучения детей в вузах. Льготный проезд в транспорте — местные власти могут вводить дополнительные формы поддержки, в частности льготный проезд для многодетных семей.

Благодаря предусмотренным государством льготам малообеспеченные семьи получают возможность обеспечить своим детям качественное образование, необходимое питание и дополнительную социальную поддержку.

Ранее мы писали, что статус "ребенка войны" могут получить лица, которым на момент завершения Второй мировой было меньше 18 лет. Для этого нужно обратиться в соцзащиту, где вносят соответствующую отметку в пенсионное удостоверение. Закон гарантирует им определенные льготы в 2025 году.

Также мы рассказывали, что люди после 60 лет часто нуждаются в дополнительных средствах на лекарства и коммунальные услуги. Поэтому государство предусматривает возрастные доплаты и социальные льготы, помогающие улучшить их финансовое положение.