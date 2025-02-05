Пільги для дружин УБД — чи розраховувати на підтримку весною 2025 року

Соцпакет для дружин УБД — що буде з пільгами навесні 2025
Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються особи, які брали участь у виконанні бойових завдань із захисту Батьківщини. Для підтримки таких громадян державою передбачені спеціальні пільги, деякі з яких доступні членам сімей захисників.
Про те, які пільги зможуть оформити дружини УБД весною 2025 року, пояснюється в законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Хто з сім'ї УБД має право на пільги у 2025 році
Члени родини чинних військовослужбовців мають право на низку пільг. Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України, до таких осіб відносяться ті, хто проживає разом, веде спільний побут та має взаємні права й обов'язки. До сім'ї учасника бойових дій належать:
- чоловік (дружина);
- непрацездатні батьки;
- спільні неповнолітні діти (до 18 років);
- повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства (I або II групи) або інвалідами I групи;
- людина, яка знаходиться під опікою або піклуванням пільговика і проживає разом з ним.
Які пільги будуть доступні для дружини УБД весною
Для сімей військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій, передбачено такі пільги:
- 75% знижка на оплату житлово-комунальних послуг;
- 75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для осіб з інвалідністю — 100% знижка. Для родин із непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійної норми площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім'ю);
- 75% знижка на паливо для домогосподарств, які не мають централізованого опалення. Розрахунок знижки проводиться на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.
Щоб скористатися пільгами, члени родин військовослужбовців повинні подати заяву та надати довідку, яка містить інформацію про склад сім'ї (непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо).
Раніше ми писали, в Україні учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, хоча інколи перевізники можуть відмовити у наданні цієї пільги. Причини часто зумовлені відсутністю компенсацій за перевезення ветеранів, однак це не є підставою для відмови в праві на безплатний проїзд.
Також ми розповідали, що ветерани, люди з інвалідністю через бойові дії та сім'ї загиблих військових можуть стати на квартирний облік для отримання житла. Для цього необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування або подати заявку через ЦНАП.
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