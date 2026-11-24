Мужчина считает евро. Фото: Новини.LIVE

Украинцы за рубежом рискуют остаться без социальных выплат. Один из немецких центров занятости выявил граждан Украины, которые получали государственную помощь Германии, но скрывали свои доходы на родине. По результатам первых проверок значительной части выплат отказали, остальным — существенно сократили.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на немецкое издание FOCUS online.

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Как украинское приложение "Дія" помогло выявить скрытые данные

Проверки начались в округе Грайц, входящем в состав федеральной земли Тюрингия. Там помощь получали более 656 украинцев. Нарушения выявили у 54 украинцев.

16 лицам вообще приостановили выплаты, что позволит сэкономить до 151 440 евро в год. При этом все 16 граждан Украины покинули округ в неизвестном направлении;

38 лицам значительно сократили сумму помощи, что позволит экономить до 8 000 евро в год. Как выяснилось, эти украинцы продолжали получать пенсии и средства от аренды жилья или плату за земельные паи.

Разоблачить таких украинцев помог государственный портал "Дія". При этом получатели выплат сами предоставляли цифровые справки, сгенерированные украинским приложением.

О чем необходимо сообщать получателям немецкой социальной помощи

Украинцы, которые получают или планируют подавать заявление на получение государственных выплат, обязаны указывать абсолютно все свои доходы — независимо от того, в какой стране они находятся.

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В этот перечень входят:

банковские сбережения, вклады, наличные деньги;

недвижимость и земельные участки;

автомобили и драгоценности;

ценные бумаги, ETF-фонды и другие документы, которые могут подтвердить доход.

Сокрытие этих данных в некоторых случаях влечет за собой уголовную ответственность. Однако для украинцев и граждан Германии с 1 июля действуют новые лимиты неприкосновенных сбережений, которые местные органы не будут учитывать при оценке имущества. Сумма зависит от возраста заявителя и составляет от 5 000 евро для лиц в возрасте до 30 лет. А для заявителей в возрасте от 51 года сумма достигает 20 000 евро.

В то же время ландрат округа Грайц Улли Шефер заявил, что государство и в дальнейшем будет финансово поддерживать тех украинцев, которые действительно в этом нуждаются. Однако выплачивать деньги людям, имеющим сбережения в Украине, местный бюджет себе позволить не может. Проверки будут продолжаться и в дальнейшем.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о том, как Германия намерена ужесточить требования к получению гражданства. За более строгие ограничения выступили немецкие демократы из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии. Одним из таких нововведений предлагается повысить уровень владения языком с В1 до В2.

Также мы уже сообщали, кому могут сократить финансовую помощь в Германии. Украинцы теперь будут получать государственные средства наравне с немцами. Ранее выплаты можно было получить при наличии 24-го параграфа.