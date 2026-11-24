Чоловік рахує євро. Фото: Новини.LIVE

Українці за кордоном ризикують залишитись без соцвиплат. Один з німецьких центрів зайнятості виявив громадян України, які отримували державну допомогу Німеччини, але приховували свої статки на Батьківщині. За результатами перших перевірок значній частині виплати скасували, іншій — суттєво скоротили.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на німецьке видання FOCUS online.

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Як українська "Дія" допомогла викрити приховані дані

Перевірки стартували в окрузі Грайц, що відноситься до федеральної землі Тюрингія. Там допомогу отримувало понад 656 українців. Порушення виявили у 54 українців.

16 особам взагалі зупинили виплати, що дозволить заощадити до 151 440 євро на рік. При чому всі 16 громадян України залишили округ в невідомому напрямку;

38 особам значно скоротили суму допомоги, що дозволить заощаджувати до 8 000 євро на рік. Як зʼясувалось, ці українці продовжували отримувати пенсії та кошти від оренди житла або плату за земельні паї.

Викрити таких українців допоміг державний портал "Дія". При чому отримувачі виплат самі надавали цифрові довідки, згенеровані українським додатком.

Про що треба повідомляти отримувачам німецької соцдопомоги

Українці, які отримують або планують подавати заяву на отримання державних виплат, зобовʼязані вказувати абсолютно всі свої доходи — незалежно від того, в якій країні вони розташовані.

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До цього переліку входять:

банківські заощадження, вклади, готівка;

нерухомість і ділянки;

автомобілі та коштовності;

цінні папери, ETF-фонди та інші документи, що можуть підтвердити дохід.

Приховування цих даних нестиме за собою в деяких випадках кримінальну відповідальність. Однак для українців і громадян Німеччини з 1 липня діють нові ліміти недоторканих заощаджень, які місцеві органи не враховуватимуть під час оцінювання майна. Сума залежить від віку заявника і становить від 5 000 євро для осіб віком до 30 років. А до 20 000 євро сума належить для заявників віком від 51 року.

Водночас ландрат округу Грайц Уллі Шефер заявив, що держава й надалі фінансово підтримуватиме тих українців, які цього дійсно потребують. Проте виплачувати гроші людям, які мають статки в Україні місцевий бюджет не може собі дозволити. Перевірки триватимуть й надалі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як Німеччина хоче підсилити вимоги щодо отримання громадянства. За жорсткіші обмеження виступили німецькі демократи з блоку ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини. Одним з таких нововведень пропонують підвищити знання мови з рівня В1 на В2.

Також ми вже повідомляли, кому можуть урізати фінансову допомогу у Німеччині. Українці тепер отримуватимуть державні кошти на рівні з німцями. Раніше виплати можна було отримати маючи 24 параграф.