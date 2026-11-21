Церемонія вручення. Фото: УНІАН

Деякі українці можуть отримувати щомісячну чималу суму виплат від держави. В особливості захисники, відзначені державними нагородами за оборону країни з 2014 року, а також члени сімей загиблих Героїв мають право на гарантовану виплату. Сума виплат прив’язана до мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

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Скільки отримують нагороджені українці у 2026 році

Розмір щомісячної державної підтримки залежить від статусу нагороди, отриманої за безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України:

Герої України з врученням ордена "Золота Зірка" — 25 941 гривня. Кавалери ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів — 17 294 гривень. Нагороджені відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" — 12 970,50 гривень. Кавалери ордена "За мужність" трьох ступенів — 8 647 гривень. Нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів — 8 647 гривень.

Виплати членам сімей загиблих або померлих захисників

У разі загибелі чи смерті нагородженого захисника право на виплату переходить до його близьких. Загальний розмір допомоги становить 1,5 мінімальної заробітної плати — 12 970,50 грн на всю родину та ділиться між усіма отримувачами порівну.

Претендувати на виплату можуть:

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батьки та дружина або чоловік, якщо вони досягли пенсійного віку, мають інвалідність або право на дострокову чи пільгову пенсію;

діти до 18 років включно з тими, хто народився протягом 10 місяців після смерті захисника;

студенти денної форми навчання до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років.

Які важливі правила призначення коштів

Зазвичай щомісячну допомогу призначають із дня звернення людини. Однак для нагороджених "Хрестом бойових заслуг" діє виняток. Кошти нараховують безпосередньо з дати нагородження.

Крім того, варто враховувати:

Навіть якщо людина перебуває на повному державному утриманні у відповідному закладі, виплата все одно перераховується їй у 100% розмірі. Якщо заявник одночасно має право на цю щомісячну виплату та на надбавки до пенсії за законами про ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань чи пенсії за особливі заслуги перед Україною, доведеться обрати лише одну підставу для отримання грошей.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримувати до 10 000 гривень пенсії. Тут головною умовою лишається наявність чималого трудового стажу та високої зарплати. При розрахунках ключову роль відіграє посадовий оклад, з якого сплачувались страхові внески.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку надбавку до пенсії не переглядали майже 20 років. У липні 2008 року Кабмін встановив надбавку для пенсіонерів, які виховують дітей віком до 18 років. Розмір її становить й дотепер 150 гривень.