Церемония награждения. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы могут получать от государства ежемесячные выплаты в немалой сумме. В частности, защитники, удостоенные государственных наград за оборону страны с 2014 года, а также члены семей погибших Героев имеют право на гарантированную выплату. Сумма выплат привязана к минимальной заработной плате по состоянию на 1 января текущего года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

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Сколько получат награжденные украинцы в 2026 году

Размер ежемесячной государственной поддержки зависит от статуса награды, полученной за непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины:

Герои Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" — 25 941 гривна. Кавалеры ордена Богдана Хмельницкого трех степеней — 17 294 гривен. Награжденные знаком отличия Президента "Крест боевых заслуг" — 12 970,50 гривен. Кавалеры ордена "За мужество" трех степеней — 8 647 гривен. Награжденные орденом княгини Ольги трех степеней — 8 647 гривен.

Выплаты членам семей погибших или умерших защитников

В случае гибели или смерти награжденного защитника право на выплату переходит к его близким. Общий размер помощи составляет 1,5 минимальной заработной платы — 12 970,50 грн на всю семью и делится между всеми получателями поровну.

Претендовать на выплату могут:

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родители и супруга или супруг, если они достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность или право на досрочную или льготную пенсию;

дети до 18 лет включительно, в том числе те, кто родился в течение 10 месяцев после смерти защитника;

студенты дневной формы обучения до завершения обучения, но не дольше 23 лет.

Каковы важные правила назначения средств

Обычно ежемесячное пособие назначается со дня обращения человека. Однако для награжденных "Крестом боевых заслуг" действует исключение. Средства начисляются непосредственно с даты награждения.

Кроме того, следует учитывать:

Даже если человек находится на полном государственном содержании в соответствующем учреждении, выплата все равно перечисляется ему в размере 100%. Если заявитель одновременно имеет право на эту ежемесячную выплату и на надбавки к пенсии в соответствии с законами о ветеранах войны, жертвах нацистских преследований или пенсии за особые заслуги перед Украиной, придется выбрать только одно основание для получения денег.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получать до 10 000 гривен пенсии. Здесь главным условием остается наличие значительного трудового стажа и высокой зарплаты. При расчетах ключевую роль играет должностной оклад, с которого уплачивались страховые взносы.

Также Новини.LIVE сообщали, какую надбавку к пенсии не пересматривали почти 20 лет. В июле 2008 года Кабмин установил надбавку для пенсионеров, воспитывающих детей в возрасте до 18 лет. Ее размер до сих пор составляет 150 гривен.