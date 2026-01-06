Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Социальные гарантии для правоохранителей — перечень льгот в 2026

Социальные гарантии для правоохранителей — перечень льгот в 2026

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 11:25
Государственные гарантии для полицейских — какие льготы доступны в 2026 году
Работники полиции. Фото: УНИАН

В 2026 году работники полиции, а также бывшие правоохранители со статусом ветеранов, имеют ряд социальных гарантий от государства. Льготы касаются жилья, транспорта, медицины и отдыха.

О том, какие льготы государство гарантирует правоохранителям в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный проезд для полицейских в 2026 году

Согласно п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции", при исполнении служебных обязанностей полицейские имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, а также на пригородного и местного сообщения. Исключение — такси. Также разрешено пользоваться попутным транспортом.

В случае служебной командировки полицейским гарантируют первоочередное приобретение билетов и размещение в гостиницах при наличии служебного удостоверения.

Компенсация за аренду жилья для полицейских

Полицейские, которые служат не по месту постоянного проживания и не имеют собственного жилья в этом населенном пункте, могут получать ежемесячную компенсацию за аренду. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №886.

Социальные гарантии для правоохранителей — перечень льгот в 2026 - фото 1
Размер компенсации полицейским за наем жилья. Фото: Скриншот

Размер выплат зависит от региона. Например, в Киеве компенсация составляет 6 656 гривен в месяц. Если в семье полицейского трое или более членов, сумма увеличивается на 50%.

Медицинские льготы для полицейских в 2026 году

В соответствии с положениями статьи 95 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские имеют право на бесплатное лечение в медицинских учреждениях системы МВД. Если таких учреждений в населенном пункте нет, помощь оказывают государственные или коммунальные больницы.

Бесплатное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи:

  • детей до 18 лет;
  • мужа или жену;
  • студентов — до 23 лет.

Семьи погибших полицейских или тех, кто получил инвалидность во время службы, могут проходить санаторно-курортное лечение раз в два года. Также полицейские оплачивают только 25% стоимости путевки в санаториях и реабилитационных учреждениях МВД, а члены их семей — 50%.

Льготы для ветеранов Национальной полиции в 2026 году

Согласно закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", ветераны полиции и органов внутренних дел имеют дополнительные льготы. Среди них:

  • бесплатное зубопротезирование;
  • право на санаторно-курортное лечение;
  • первоочередное получение лекарств по рецептам;
  • скидка 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);
  • первоочередные медицинские осмотры, лечение и госпитализация;
  • компенсация половины стоимости топлива для домов без центрального отопления.

Кроме того, ветераны имеют преимущественное право на восстановление на работе в случае сокращения штата и могут один раз бесплатно воспользоваться междугородним транспортом для поездки на лечение или отдых.

Ранее мы писали, что в 2026 году государство продолжает помогать людям, пострадавшим из-за аварии на ЧАЭС. Объем льгот определяется категорией пострадавшего — всего их четыре.

Также мы рассказывали, что работа полицейского в Украине является сложной и очень ответственной. Из-за сложной ситуации с безопасностью в стране в последнее время больше внимания уделяют условиям службы и зарплате правоохранителей.

закон полиция льготы помощь правохранители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации