Государственные гарантии для полицейских — какие льготы доступны в 2026 году

Социальные гарантии для правоохранителей — перечень льгот в 2026
В 2026 году работники полиции, а также бывшие правоохранители со статусом ветеранов, имеют ряд социальных гарантий от государства. Льготы касаются жилья, транспорта, медицины и отдыха.
Бесплатный проезд для полицейских в 2026 году
Согласно п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции", при исполнении служебных обязанностей полицейские имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, а также на пригородного и местного сообщения. Исключение — такси. Также разрешено пользоваться попутным транспортом.
В случае служебной командировки полицейским гарантируют первоочередное приобретение билетов и размещение в гостиницах при наличии служебного удостоверения.
Компенсация за аренду жилья для полицейских
Полицейские, которые служат не по месту постоянного проживания и не имеют собственного жилья в этом населенном пункте, могут получать ежемесячную компенсацию за аренду. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №886.
Размер выплат зависит от региона. Например, в Киеве компенсация составляет 6 656 гривен в месяц. Если в семье полицейского трое или более членов, сумма увеличивается на 50%.
Медицинские льготы для полицейских в 2026 году
В соответствии с положениями статьи 95 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские имеют право на бесплатное лечение в медицинских учреждениях системы МВД. Если таких учреждений в населенном пункте нет, помощь оказывают государственные или коммунальные больницы.
Бесплатное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи:
- детей до 18 лет;
- мужа или жену;
- студентов — до 23 лет.
Семьи погибших полицейских или тех, кто получил инвалидность во время службы, могут проходить санаторно-курортное лечение раз в два года. Также полицейские оплачивают только 25% стоимости путевки в санаториях и реабилитационных учреждениях МВД, а члены их семей — 50%.
Льготы для ветеранов Национальной полиции в 2026 году
Согласно закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", ветераны полиции и органов внутренних дел имеют дополнительные льготы. Среди них:
- бесплатное зубопротезирование;
- право на санаторно-курортное лечение;
- первоочередное получение лекарств по рецептам;
- скидка 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);
- первоочередные медицинские осмотры, лечение и госпитализация;
- компенсация половины стоимости топлива для домов без центрального отопления.
Кроме того, ветераны имеют преимущественное право на восстановление на работе в случае сокращения штата и могут один раз бесплатно воспользоваться междугородним транспортом для поездки на лечение или отдых.
