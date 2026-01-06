Государственные гарантии для полицейских — какие льготы доступны в 2026 году

Работники полиции. Фото: УНИАН

В 2026 году работники полиции, а также бывшие правоохранители со статусом ветеранов, имеют ряд социальных гарантий от государства. Льготы касаются жилья, транспорта, медицины и отдыха.

О том, какие льготы государство гарантирует правоохранителям в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Бесплатный проезд для полицейских в 2026 году

Согласно п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции", при исполнении служебных обязанностей полицейские имеют право бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, а также на пригородного и местного сообщения. Исключение — такси. Также разрешено пользоваться попутным транспортом.

В случае служебной командировки полицейским гарантируют первоочередное приобретение билетов и размещение в гостиницах при наличии служебного удостоверения.

Компенсация за аренду жилья для полицейских

Полицейские, которые служат не по месту постоянного проживания и не имеют собственного жилья в этом населенном пункте, могут получать ежемесячную компенсацию за аренду. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №886.

Размер компенсации полицейским за наем жилья. Фото: Скриншот

Размер выплат зависит от региона. Например, в Киеве компенсация составляет 6 656 гривен в месяц. Если в семье полицейского трое или более членов, сумма увеличивается на 50%.

Медицинские льготы для полицейских в 2026 году

В соответствии с положениями статьи 95 Закона Украины "О Национальной полиции", полицейские имеют право на бесплатное лечение в медицинских учреждениях системы МВД. Если таких учреждений в населенном пункте нет, помощь оказывают государственные или коммунальные больницы.

Бесплатное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи:

детей до 18 лет;

мужа или жену;

студентов — до 23 лет.

Семьи погибших полицейских или тех, кто получил инвалидность во время службы, могут проходить санаторно-курортное лечение раз в два года. Также полицейские оплачивают только 25% стоимости путевки в санаториях и реабилитационных учреждениях МВД, а члены их семей — 50%.

Льготы для ветеранов Национальной полиции в 2026 году

Согласно закону "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите", ветераны полиции и органов внутренних дел имеют дополнительные льготы. Среди них:

бесплатное зубопротезирование;

право на санаторно-курортное лечение;

первоочередное получение лекарств по рецептам;

скидка 50% на оплату жилищно-коммунальных услуг;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме такси);

первоочередные медицинские осмотры, лечение и госпитализация;

компенсация половины стоимости топлива для домов без центрального отопления.

Кроме того, ветераны имеют преимущественное право на восстановление на работе в случае сокращения штата и могут один раз бесплатно воспользоваться междугородним транспортом для поездки на лечение или отдых.

