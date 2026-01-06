Відео
Головна Економіка Соціальні гарантії для правоохоронців — перелік пільг у 2026

Соціальні гарантії для правоохоронців — перелік пільг у 2026

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 11:25
Державні гарантії для поліцейських — які пільги доступні у 2026 році
Працівники поліції. Фото: УНІАН

У 2026 році працівники поліції, а також колишні правоохоронці зі статусом ветеранів, мають низку соціальних гарантій від держави. Пільги стосуються житла, транспорту, медицини та відпочинку.

Про те, які пільги держава гарантує правоохоронцям у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Безплатний проїзд для поліцейських у 2026 році

Згідно з п. 7 ч. 10 ст. 62 Закону України "Про Національну поліцію", під час виконання службових обов’язків поліцейські мають право безплатно користуватися міським громадським транспортом, а також на приміського та місцевого сполучення. Виняток — таксі. Також дозволено користуватися попутним транспортом.

У разі службового відрядження поліцейським гарантують першочергове придбання квитків і розміщення в готелях за наявності службового посвідчення.

Компенсація за оренду житла для поліцейських

Поліцейські, які служать не за місцем постійного проживання і не мають власного житла в цьому населеному пункті, можуть отримувати щомісячну компенсацію за оренду. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №886.

Соціальні гарантії для правоохоронців — перелік пільг у 2026 - фото 1
Розмір компенсації поліцейським за найм житла. Фото: Скриншот

Розмір виплат залежить від регіону. Наприклад, у Києві компенсація становить 6 656 гривень на місяць. Якщо в сім’ї поліцейського троє або більше членів, сума збільшується на 50%.

Медичні пільги для поліцейських у 2026 році

Відповідно до положень статті 95 Закону України "Про Національну поліцію", поліцейські мають право на безоплатне лікування в медичних закладах системи МВС. Якщо таких установ у населеному пункті немає, допомогу надають державні або комунальні лікарні.

Безплатне медичне обслуговування поширюється і на членів сім’ї:

  • дітей до 18 років;
  • чоловіка або дружину;
  • студентів — до 23 років. 

Родини загиблих поліцейських або тих, хто отримав інвалідність під час служби, можуть проходити санаторно-курортне лікування раз на два роки. Також поліцейські оплачують лише 25% вартості путівки в санаторіях і реабілітаційних закладах МВС, а члени їхніх сімей — 50%. 

Пільги для ветеранів Національної поліції у 2026 році

Згідно з законом "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", ветерани поліції та органів внутрішніх справ мають додаткові пільги. Серед них:

  • безплатне зубопротезування;
  • право на санаторно-курортне лікування;
  • першочергове отримання ліків за рецептами;
  • знижка 50% на оплату житлово-комунальних послуг;
  • безплатний проїзд у міському транспорті (крім таксі);
  • першочергові медичні огляди, лікування та госпіталізація;
  • компенсація половини вартості палива для будинків без центрального опалення.

Крім того, ветерани мають переважне право на поновлення на роботі у разі скорочення штату та можуть один раз безплатно скористатися міжміським транспортом для поїздки на лікування або відпочинок.

Раніше ми писали, що у 2026 році держава продовжує допомагати людям, які постраждали через аварію на ЧАЕС. Обсяг пільг визначається категорією постраждалого — всього їх чотири.

Також ми розповідали, що робота поліцейського в Україні є складною та дуже відповідальною. Через складну безпекову ситуацію в країні останнім часом більше уваги приділяють умовам служби та зарплаті правоохоронців.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
