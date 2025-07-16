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Главная Экономика Социальная защита и выплаты — на что можно рассчитывать в полиции

Социальная защита и выплаты — на что можно рассчитывать в полиции

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 11:24
Социальная защита полицейского — на что можно рассчитывать в 2025 году
Полицейская форма. Фото: УНИАН

В Украине урегулированы вопросы социальной защиты полицейского. Представители правоохранительных органов могут рассчитывать на специальные условия службы, льготы, государственные гарантии, дополнительные финансовые выплаты и др.

В Национальной полиции Украины дали эксклюзивный ответ на запрос сайта Новини.LIVE относительно социальной защиты полицейских.

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Подробная информация о социальной защите правоохранителей содержится в разделе IX закона "О Национальной полиции". Учитывая особый характер службы, некоторые категории сотрудников могут привлекаться к работе в праздничные дни и выходные, посменно, в ночное время или с неравномерным графиком.

"Вопросы социальной защиты полицейского, в частности служебного времени и времени отдыха, жилищного и медицинского обеспечения полицейских, реализации права на биологическое отцовство (материнство) и т.д. определены в разделе ІХ Закона", — уточнили в Нацполиции на запрос Новини.LIVE.

Правоохранители, которые увольняются со службы, получают денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного/дополнительного отпуска, а также отпуска лицам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Відповідь Нацполіції
Ответ Национальной полиции на запрос. Фото: Новини.LIVE

Одноразовая денежная помощь

Согласно статье 97 закона, в случае гибели (смерти) или определения утраты трудоспособности полицейские (члены их семей) имеют право на получение единовременного денежного пособия. Средства назначают и выплачивают в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров от 4 июня 2024 года № 646.

Плюс предусматривается выплата в размере 15 млн гривен семьям представителей правоохранительных органов, погибших в результате ранения (контузии, травмы, увечья), полученного в период военного положения во время участия в боевых действиях, осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь:

  • на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;
  • на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора;
  • на территории государства-агрессора.

"Начисление и выплата ОГД получателям погибшего (умершего) полицейского осуществляются на первом этапе в размере 1/5 от назначенной суммы, а остаток невыплаченной суммы — ежемесячно, частями в течение 40 последующих месяцев", — констатировали в Национальной полиции.

Деньги начисляют получателям не позднее чем через один год после ранения (контузии, травмы, увечья). Это установлено Порядком, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Украины от 21.06.2022 № 376.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, военнослужащие в Украине имеют право на определенный перечень социальных гарантий от государства. Им предоставляют медицинские, транспортные, жилищно-коммунальные, налоговые, трудовые и образовательные льготы.

Также мы писали, что в Украине 13-я зарплата не является обязательной выплатой — это добровольная премия от работодателя, которую обычно предоставляют в конце года. Ее размер и условия зависят от внутренних правил компании, финансовых возможностей и стажа сотрудника.

выплаты полиция деньги помощь Нацполиция
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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