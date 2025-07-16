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Головна Економіка Соціальний захист і виплати — на що можна розраховувати в поліції

Соціальний захист і виплати — на що можна розраховувати в поліції

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 11:24
Соціальний захист поліцейського — на що можна розраховувати у 2025 році
Поліцейська форма. Фото: УНІАН

В Україні врегульовані питання соціального захисту поліцейського. Представники правоохоронних органів можуть розраховувати на спеціальні умови служби, пільги, державні гарантії, додаткові фінансові виплати тощо.

В Національній поліції України дали ексклюзивну відповідь на запит сайту Новини.LIVE стосовно соціального захисту поліцейських.

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Детальна інформація про соціальний захист правоохоронців міститься у розділі IX закону "Про Національну поліцію". Враховуючи особливий характер служби, деякі категорії працівників можуть залучатися до роботи у святкові дні та вихідні, позмінно, в нічний час або з нерівномірним графіком.

"Питання соціального захисту поліцейського, зокрема службового часу та часу відпочинку, житлового і медичного забезпечення поліцейських, реалізації права на біологічне батьківство (материнство) тощо визначені в розділі ІХ Закону", — уточнили в Нацполіції на запит Новини.LIVE.

Правоохоронці, які звільняються зі служби, отримують грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної/додаткової відпустки, а також відпустки особам, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відповідь Нацполіції
Відповідь Національної поліції на запит. Фото: Новини.LIVE

Одноразова грошова допомога

Згідно зі статтею 97 закону, в разі загибелі (смерті) або визначення втрати працездатності поліцейські (члени їх сімей) мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Кошти призначають і виплачують відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 4 червня 2024 року № 646.

Плюс передбачається виплата в розмірі 15 млн гривень сім’ям представників правоохоронних органів, які загинули внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого у період воєнного стану під час участі в бойових діях, здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії, перебуваючи:

  • на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора;
  • на території держави-агресора.

"Нарахування та виплата ОГД отримувачам загиблого (померлого) поліцейського здійснюються на першому етапі у розмірі 1/5 від призначеної суми, а залишок невиплаченої суми — щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців", — констатували в Національній поліції.

Кошти нараховують отримувачам не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва). Це встановлено Порядком, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.06.2022 № 376.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, військовослужбовці в Україні мають право на певний перелік соціальних гарантій від держави. Їм надають медичні, транспортні, житлово-комунальні, податкові, трудові та освітні пільги.

Також ми писали, що в Україні 13-та зарплата не є обов’язковою виплатою — це добровільна премія від роботодавця, яку зазвичай надають наприкінці року. Її розмір та умови залежать від внутрішніх правил компанії, фінансових можливостей і стажу працівника.

виплати поліція гроші допомога Нацполіція
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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