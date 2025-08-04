Ветераны труда в Украине — кто получает статус, сколько доплачивают и какие льготы можно оформить

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине, даже во время войны, продолжают действовать социальные программы для поддержки населения. Одна из таких категорий — ветераны труда, которые после многолетней работы имеют право на ряд льгот и привилегий.

О том, кто может получить статус ветерана труда и какие льготы им гарантирует государство, говорится в законе "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

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Кто может получить статус ветерана труда

Статус ветерана труда получают те, кто соответствует определенным требованиям. Основное условие — трудовой стаж:

для женщин он должен быть не менее 35 лет;

для мужчин — не менее 40 лет.

После этого лицо должно выйти на пенсию. Если человек работал в подземных условиях или на вредном производстве, стаж может быть меньше — для женщин от 25 до 30 лет, для мужчин от 30 до 35 лет, после чего оформляют льготную пенсию.

Право на статус ветерана труда также имеют пенсионеры, которые еще во времена СССР получили соответствующую медаль, а также люди с инвалидностью I и II групп, если они имеют не менее 15 лет трудового стажа.

Какие льготы предоставляются ветеранам труда

Люди с этим статусом могут пользоваться такими преимуществами:

освобождение от уплаты земельного налога;

дополнительный оплачиваемый отпуск до 14 дней;

ежегодные медицинские осмотры и диспансеризацию;

бесплатное подключение стационарного телефона;

льготные займы на строительство или покупку жилья;

преимущество в выделении жилья, земельных участков, топлива;

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию;

обслуживание в "своей" поликлинике (в которой были зарегистрированы во время работы);

бесплатное зубное протезирование (без драгоценных металлов и при определенном уровне дохода).

Льготы для людей, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной

Ветераны труда, которые являются Героями Социалистического Труда, Героями Украины или полными кавалерами ордена Трудовой Славы, получают надбавку в размере 200% минимальной пенсии по возрасту. Они также могут пользоваться такими льготами:

покупка акций по номиналу;

освобождение от уплаты таможенных пошлин;

взять дополнительный отпуск до 21 дня;

получение бесплатных рецептурных лекарств;

внеочередная выдача строительных материалов;

компенсация расходов на топливо для автомобиля;

бесплатное обучение или курсы переквалификации;

бесплатная установка телефона или сигнализации;

внеочередная покупка билетов на все виды транспорта;

бесплатное погребение и установление памятника;

право на новое жилье при улучшении условий проживания;

бесплатный капитальный ремонт или компенсация его стоимости;

освобождение от оплаты нотариальных услуг при приватизации квартиры;

бесплатное лечение и госпитализация супругов и несовершеннолетних детей;

защита от увольнения при сокращениях или первоочередное трудоустройство;

первоочередное обслуживание в магазинах, салонах, кинотеатрах, спортзалах.

Ветераны труда, их супруги и дети до 18 лет освобождаются от уплаты за жилищно-коммунальные услуги. В случае смерти или гибели ветерана с особым статусом, семья получает денежную помощь от государства.

Ранее мы писали, что в Украине отдельные категории граждан имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте — это касается не только пенсионеров, но и других льготников. Они могут пользоваться автобусами, троллейбусами, трамваями и метро без оплаты.

Также мы рассказывали, что в 2025 году Государственная служба занятости Украины предложила работу на должности в более 3,5 тысячи профессий. Среди вакансий были как распространенные, например, повара, водители и электрики, так и менее привычные специальности.