Ветерани праці в Україні — хто отримує статус, скільки доплачують та які пільги можна оформити

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні, навіть під час війни, продовжують діяти соціальні програми для підтримки населення. Одна з таких категорій — ветерани праці, які після багаторічної роботи мають право на низку пільг і привілеїв.

Про те, хто може отримати статус ветерана праці та які пільги їм гарантує держава, зазначається в законі "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".

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Хто може отримати статус ветерана праці

Статус ветерана праці отримують ті, хто відповідає визначеним вимогам. Основна умова — трудовий стаж:

для жінок він має бути не менше 35 років;

для чоловіків — не менше 40 років.

Після цього особа повинна вийти на пенсію. Якщо людина працювала в підземних умовах або на шкідливому виробництві, стаж може бути меншим — для жінок від 25 до 30 років, для чоловіків від 30 до 35 років, після чого оформлюють пільгову пенсію.

Право на статус ветерана праці також мають пенсіонери, які ще за часів СРСР отримали відповідну медаль, а також люди з інвалідністю I та II груп, якщо вони мають не менше 15 років трудового стажу.

Які пільги надаються ветеранам праці

Люди з цим статусом можуть користуватися такими перевагами:

звільнення від сплати земельного податку;

додаткову оплачувану відпустку до 14 днів;

щорічні медичні огляди та диспансеризацію;

безплатне підключення стаціонарного телефону;

пільгові позики на будівництво чи купівлю житла;

перевагу у виділенні житла, земельних ділянок, палива;

безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсацію;

обслуговування у "своїй" поліклініці (в якій були зареєстровані під час роботи);

безплатне зубне протезування (без дорогоцінних металів і при певному рівні доходу).

Пільги для людей, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Ветерани праці, які є Героями Соціалістичної Праці, Героями України або повними кавалерами ордена Трудової Слави, отримують надбавку у розмірі 200% мінімальної пенсії за віком. Вони також можуть користуватися такими пільгами:

купівля акцій за номіналом;

звільнення від сплати митних зборів;

взяти додаткову відпустку до 21 дня;

отримання безплатних рецептурних ліків;

позачергова видача будівельних матеріалів;

компенсація витрат на паливо для автомобіля;

безплатне навчання чи курси перекваліфікації;

безплатне встановлення телефону чи сигналізації;

позачергова купівля квитків на всі види транспорту;

безоплатне поховання та встановлення пам’ятника;

право на нове житло при покращенні умов проживання;

безоплатний капітальний ремонт або компенсація його вартості;

звільнення від оплати нотаріальних послуг при приватизації квартири;

безоплатне лікування та госпіталізація подружжя й неповнолітніх дітей;

захист від звільнення під час скорочень або першочергове працевлаштування;

першочергове обслуговування у магазинах, салонах, кінотеатрах, спортзалах.

Ветерани праці, їхнє подружжя та діти до 18 років звільняються від сплати за житлово-комунальні послуги. У разі смерті або загибелі ветерана з особливим статусом, родина отримує грошову допомогу від держави.

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