Главная Экономика Социальные гарантии для полицейских — что доступно в сентябре

Социальные гарантии для полицейских — что доступно в сентябре

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 08:20
Льготы для полицейских — какую поддержку гарантирует государство в сентябре
Работники полиции. Фото: УНИАН

Работники правоохранительных органов и ветераны Национальной полиции имеют право на ряд социальных льгот, которые предоставляет государство. Среди них — бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация за аренду жилья.

О том, какими льготами смогут воспользоваться полицейские в сентябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Компенсация за аренду жилья

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №886, полицейские, которые не имеют собственного жилья в городе службы, могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Сумма зависит от конкретного населенного пункта. Например, в столице выплачивают 6 056 грн ежемесячно. Если у полицейского трое и более членов семьи, выплаты увеличиваются на 50%.

Какими видами транспорта полицейские будут пользоваться бесплатно в сентябре

Полицейские могут пользоваться общественным транспортом в городе, пригородным и местным сообщением бесплатно (кроме такси) во время выполнения служебных обязанностей. Также они могут пользоваться попутным транспортом. Это предусмотрено п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции".

В случае служебных командировок полицейские имеют право на первоочередную покупку билетов и размещение в гостиницах, предъявив служебное удостоверение и документы о командировке.

Медицинские льготы для полицейских в сентябре

В статье 95 Закона Украины "О Национальной полиции" отмечается, что полицейские имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в больницах МВД. Если в их городе нет такого заведения, помощь оказывают государственные или коммунальные больницы.

Бесплатное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи полицейских: жену или мужа, детей до 18 лет, а если они учатся в вузе — до 23 лет. Для семей полицейских, погибших или ставших инвалидами во время службы, предусмотрено бесплатное санаторно-курортное лечение раз в два года.

Полицейские и их семьи могут получить скидки на отдых в санаториях, реабилитационных центрах и домах отдыха МВД: работники платят 25%, члены семьи — 50% от стоимости путевки.

Льготы для ветеранов Национальной полиции

Ветераны полиции и органов внутренних дел имеют такие социальные гарантии:

  • бесплатное зубопротезирование;
  • первоочередное обеспечение лекарствами по рецептам;
  • санаторно-курортное лечение в некоторых учреждениях;
  • 50% скидку на коммунальные услуги и квартплату;
  • 50% скидку на топливо для домов без централизованного отопления;
  • бесплатный городской транспорт (кроме такси) при наличии удостоверения;
  • приоритетное медицинское обследование, диспансеризация и госпитализация.

Ветераны также имеют преимущественное право возвращения на работу после сокращений и бесплатный разовый проезд междугородним транспортом для лечения и отдыха.

Ранее мы писали, что работники правоохранительных органов в Украине гарантируют право на дополнительные финансовые выплаты, различные компенсации и достойную заработную плату. Государство предоставляет им надбавки к окладу, социальные гарантии, льготы и другие формы поддержки.

Также мы рассказывали, что 21 августа 2025 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты, касающиеся Defence City. Они предусматривают для бизнеса в Украине налоговые преференции, упрощение таможенных процедур и дополнительные государственные гарантии.

полиция компенсация льготы помощь правохранители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
