Льготы для полицейских — какую поддержку гарантирует государство в сентябре

Работники правоохранительных органов и ветераны Национальной полиции имеют право на ряд социальных льгот, которые предоставляет государство. Среди них — бесплатный проезд в общественном транспорте и компенсация за аренду жилья.

О том, какими льготами смогут воспользоваться полицейские в сентябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Компенсация за аренду жилья

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №886, полицейские, которые не имеют собственного жилья в городе службы, могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Сумма зависит от конкретного населенного пункта. Например, в столице выплачивают 6 056 грн ежемесячно. Если у полицейского трое и более членов семьи, выплаты увеличиваются на 50%.

Какими видами транспорта полицейские будут пользоваться бесплатно в сентябре

Полицейские могут пользоваться общественным транспортом в городе, пригородным и местным сообщением бесплатно (кроме такси) во время выполнения служебных обязанностей. Также они могут пользоваться попутным транспортом. Это предусмотрено п. 7 ч. 10 ст. 62 Закона Украины "О Национальной полиции".

В случае служебных командировок полицейские имеют право на первоочередную покупку билетов и размещение в гостиницах, предъявив служебное удостоверение и документы о командировке.

Медицинские льготы для полицейских в сентябре

В статье 95 Закона Украины "О Национальной полиции" отмечается, что полицейские имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в больницах МВД. Если в их городе нет такого заведения, помощь оказывают государственные или коммунальные больницы.

Бесплатное медицинское обслуживание распространяется и на членов семьи полицейских: жену или мужа, детей до 18 лет, а если они учатся в вузе — до 23 лет. Для семей полицейских, погибших или ставших инвалидами во время службы, предусмотрено бесплатное санаторно-курортное лечение раз в два года.

Полицейские и их семьи могут получить скидки на отдых в санаториях, реабилитационных центрах и домах отдыха МВД: работники платят 25%, члены семьи — 50% от стоимости путевки.

Льготы для ветеранов Национальной полиции

Ветераны полиции и органов внутренних дел имеют такие социальные гарантии:

бесплатное зубопротезирование;

первоочередное обеспечение лекарствами по рецептам;

санаторно-курортное лечение в некоторых учреждениях;

50% скидку на коммунальные услуги и квартплату;

50% скидку на топливо для домов без централизованного отопления;

бесплатный городской транспорт (кроме такси) при наличии удостоверения;

приоритетное медицинское обследование, диспансеризация и госпитализация.

Ветераны также имеют преимущественное право возвращения на работу после сокращений и бесплатный разовый проезд междугородним транспортом для лечения и отдыха.

