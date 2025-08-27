Пільги для поліцейських — яку підтримку гарантує держава у вересні

Працівники поліції. Фото: УНІАН

Працівники правоохоронних органів та ветерани Національної поліції мають право на низку соціальних пільг, які надає держава. Серед них — безплатний проїзд у громадському транспорті та компенсація за оренду житла.

Про те, якими пільгами зможуть скористатись поліцейські у вересні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Компенсація за оренду житла

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №886, поліцейські, які не мають власного житла у місті служби, можуть отримувати щомісячну компенсацію за оренду помешкання. Сума залежить від конкретного населеного пункту. Наприклад, у столиці виплачують 6 056 грн щомісяця. Якщо у поліцейського троє і більше членів сім’ї, виплати збільшуються на 50%.

Якими видами транспорту поліцейські користуватимуться безплатно в вересні

Поліцейські можуть користуватися громадським транспортом у місті, приміським і місцевим сполученням безплатно (крім таксі) під час виконання службових обов’язків. Також вони можуть користуватися попутним транспортом. Це передбачено п. 7 ч. 10 ст. 62 Закону України "Про Національну поліцію".

У разі службових відряджень поліцейські мають право на першочергову купівлю квитків та розміщення в готелях, пред’явивши службове посвідчення та документи про відрядження.

Медичні пільги для поліцейських у вересні

В статті 95 Закону України "Про Національну поліцію" зазначається, що поліцейські мають право на безплатне медичне обслуговування у лікарнях МВС. Якщо в їхньому місті немає такого закладу, допомогу надають державні або комунальні лікарні.

Безоплатне медичне обслуговування поширюється і на членів родини поліцейських: дружину чи чоловіка, дітей до 18 років, а якщо вони навчаються у виші — до 23 років. Для сімей поліцейських, які загинули або стали інвалідами під час служби, передбачено безплатне санаторно-курортне лікування раз на два роки.

Поліцейські та їхні родини можуть отримати знижки на відпочинок у санаторіях, реабілітаційних центрах та будинках відпочинку МВС: працівники сплачують 25%, члени родини — 50% від вартості путівки.

Пільги для ветеранів Національної поліції

Ветерани поліції та органів внутрішніх справ мають такі соціальні гарантії:

безплатне зубопротезування;

першочергове забезпечення ліками за рецептами;

санаторно-курортне лікування у деяких закладах;

50% знижку на комунальні послуги та квартплату;

50% знижку на паливо для будинків без централізованого опалення;

безплатний міський транспорт (крім таксі) при наявності посвідчення;

пріоритетне медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація.

Ветерани також мають переважне право повернення на роботу після скорочень та безплатний разовий проїзд міжміським транспортом для лікування та відпочинку.

