Выплаты на детей — почему некоторым украинцам придется вернуть полученные деньги

Некоторые украинские семьи получают от государства деньги на нужды детей. Однако, если выплаты были назначены без надлежащих на то причин, уже полученные средства придется вернуть.

О том, почему некоторым украинцам придется возвращать деньги на детей и как это происходит, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Что такое переплата социальных выплат

Переплата государственных социальных пособий случается, когда семья получает средства сверх установленной нормы без достаточных правовых оснований.

Обычно это происходит из-за предоставления недостоверной или неполной информации о доходах и имуществе, что влияет на право на помощь и ее размер. Выплату помощи на детей в многодетных семьях могут отменить в следующих случаях:

потеря статуса многодетной семьи;

смерть ребенка или получателя помощи;

передача ребенка на полное государственное содержание;

лишение получателя помощи родительских прав;

изъятие ребенка без лишения родительских прав;

подача заявления получателем о прекращении помощи;

пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по приговору суда;

нецелевое использование средств или создание неполноценных условий для воспитания ребенка;

пребывание ребенка круглосуточно (от четырех ночей в неделю) в интернате или пансионе учреждения общего среднего образования, кроме специальных заведений, лицеев профильного образования и случаев, когда родители полностью оплачивают содержание.

Как возвращают излишне выплаченные деньги

Если семья предоставила ложные данные или скрыла информацию, что привело к чрезмерным выплатам, органы соцзащиты определяют сумму переплаты, начиная с месяца назначения помощи.

Далее устанавливают сроки возврата с учетом материального положения семьи. Получателей уведомляют о размере переплаты и сроках возврата. Средства можно вернуть несколькими способами:

Самостоятельно получателем. С согласия получателя — путем полного удержания из следующих выплат. По решению органа соцзащиты — путем удержания до 20% ежемесячной суммы помощи из следующих выплат.

Если добровольный возврат или удержание средств невозможно, их взыскивают через суд.

Ранее мы писали, что в Украине родители обязаны финансово поддерживать своих детей до достижения ими 18 лет. Однако эта обязанность не всегда заканчивается с наступлением совершеннолетия — в определенных случаях материальная помощь может продолжаться и позже.

Также мы рассказывали, что за ненадлежащее воспитание детей предусмотрены штрафы, а родители могут нести как административную, так и уголовную ответственность за нарушение законодательства по уходу за несовершеннолетними.