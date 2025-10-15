Видео
Главная Экономика Соцпомощь на детей — кому придется возвращать полученные деньги

Соцпомощь на детей — кому придется возвращать полученные деньги

Дата публикации 15 октября 2025 15:15
Выплаты на детей — почему некоторым украинцам придется вернуть полученные деньги
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Некоторые украинские семьи получают от государства деньги на нужды детей. Однако, если выплаты были назначены без надлежащих на то причин, уже полученные средства придется вернуть.

О том, почему некоторым украинцам придется возвращать деньги на детей и как это происходит, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Что такое переплата социальных выплат

Переплата государственных социальных пособий случается, когда семья получает средства сверх установленной нормы без достаточных правовых оснований.

Обычно это происходит из-за предоставления недостоверной или неполной информации о доходах и имуществе, что влияет на право на помощь и ее размер. Выплату помощи на детей в многодетных семьях могут отменить в следующих случаях:

  • потеря статуса многодетной семьи;
  • смерть ребенка или получателя помощи;
  • передача ребенка на полное государственное содержание;
  • лишение получателя помощи родительских прав;
  • изъятие ребенка без лишения родительских прав;
  • подача заявления получателем о прекращении помощи;
  • пребывание получателя помощи в местах лишения свободы по приговору суда;
  • нецелевое использование средств или создание неполноценных условий для воспитания ребенка;
  • пребывание ребенка круглосуточно (от четырех ночей в неделю) в интернате или пансионе учреждения общего среднего образования, кроме специальных заведений, лицеев профильного образования и случаев, когда родители полностью оплачивают содержание.

Как возвращают излишне выплаченные деньги

Если семья предоставила ложные данные или скрыла информацию, что привело к чрезмерным выплатам, органы соцзащиты определяют сумму переплаты, начиная с месяца назначения помощи.

Далее устанавливают сроки возврата с учетом материального положения семьи. Получателей уведомляют о размере переплаты и сроках возврата. Средства можно вернуть несколькими способами:

  1. Самостоятельно получателем.
  2. С согласия получателя — путем полного удержания из следующих выплат.
  3. По решению органа соцзащиты — путем удержания до 20% ежемесячной суммы помощи из следующих выплат.

Если добровольный возврат или удержание средств невозможно, их взыскивают через суд.

Ранее мы писали, что в Украине родители обязаны финансово поддерживать своих детей до достижения ими 18 лет. Однако эта обязанность не всегда заканчивается с наступлением совершеннолетия — в определенных случаях материальная помощь может продолжаться и позже.

Также мы рассказывали, что за ненадлежащее воспитание детей предусмотрены штрафы, а родители могут нести как административную, так и уголовную ответственность за нарушение законодательства по уходу за несовершеннолетними.

выплаты дети деньги соцвыплаты социальная помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
