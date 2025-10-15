Виплати на дітей — чому деяким українцям доведеться повернути отримані гроші

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Деякі українські родини отримують від держави гроші на потреби дітей. Однак, якщо виплати було призначено без належних на те причин, вже отримані кошти доведеться повернути.

Про те, чому деяким українцям доведеться повертати гроші на дітей та як це відбувається, пояснили в Пенсійному фонді України.

Що таке переплата соціальних виплат

Переплата державних соціальних допомог трапляється, коли сім’я отримує кошти понад встановлену норму без достатніх правових підстав.

Зазвичай це відбувається через надання недостовірної або неповної інформації про доходи та майно, що впливає на право на допомогу та її розмір. Виплату допомоги на дітей у багатодітних сім’ях можуть скасувати у таких випадках:

втрата статусу багатодітної сім’ї;

смерть дитини або отримувача допомоги;

передання дитини на повне державне утримання;

позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

вилучення дитини без позбавлення батьківських прав;

подання заяви отримувачем про припинення допомоги;

перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за вироком суду;

нецільове використання коштів або створення неповноцінних умов для виховання дитини;

перебування дитини цілодобово (від чотирьох ночей на тиждень) в інтернаті або пансіоні закладу загальної середньої освіти, окрім спеціальних закладів, ліцеїв профільної освіти та випадків, коли батьки повністю оплачують утримання.

Як повертають надміру виплачені гроші

Якщо сім’я надала неправдиві дані або приховала інформацію, що призвело до надмірних виплат, органи соцзахисту визначають суму переплати, починаючи з місяця призначення допомоги.

Далі встановлюють строки повернення з урахуванням матеріального становища сім’ї. Отримувачів повідомляють про розмір переплати та строки повернення. Кошти можна повернути кількома способами:

Самостійно отримувачем. За згодою отримувача — шляхом повного утримання з наступних виплат. За рішенням органу соцзахисту – шляхом утримання до 20% щомісячної суми допомоги з наступних виплат.

Якщо добровільне повернення або утримання коштів неможливе, їх стягують через суд.

