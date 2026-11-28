Мужчина собирает металлолом. Фото: кадр из видео YouTube/Все об авто

В условиях высоких темпов роста инфляции и цен на товары и услуги дополнительный доход для украинцев всегда кстати. Заработать деньги можно даже собрав дома разный хлам и сдав на вторсырье. Это могут быть как картонные коробки, газеты и журналы, так и различные металлы и пустые пластиковые бутылки. Пункты приема вторсырья щедро платят за некоторые виды лома.

Что выгоднее всего сдавать на вторсырье, разбирались Новини.LIVE.

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От чего зависит стоимость металлолома

Как отмечает компания, специализирующаяся на приеме вторичного сырья, стоимость металлолома зависит от нескольких основных факторов. Во-первых, это тип металла, ведь цена на медь, сталь, алюминий и другое сырье существенно различается. Также на сумму, которую можно получить за лом, влияют качество и чистота материала.

Обычно условия приема лома также различаются в зависимости от объема партии. Чем больше металла сдает человек, тем более высокий тариф может предложить закупщик. Традиционно больше всего ценится цветной лом, тогда как за черные металлы можно выручить приличную сумму, если сдавать большие объемы.

Сколько платят за цветной лом

Цены могут различаться в зависимости от региона, ситуации на рынке и компании, которая скупает лом.

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Например, в Киеве и Киевской области действуют следующие ориентировочные расценки:

медь блестящая — 525 грн/кг;

медь микс — 505 грн/кг;

медь луженая — 450 грн/кг;

медь стружка — 420 грн/кг;

латунь — 290 грн/кг;

латунная стружка — 250 грн/кг.

Кроме того, по 55 гривен за килограмм можно сдать алюминиевые банки из-под напитков.

Цены на макулатуру

У многих украинцев могут храниться картонные коробки, старые книги или журналы — все это можно превратить в деньги. Конечно, за килограмм макулатуры платят довольно скромные суммы, если сравнивать с цветными металлами, но все же это выгоднее, чем просто выбросить все на свалку.

Примерные цены:

картон — 1 грн/кг;

архивные бумаги — 4 грн/кг;

газеты и журналы — 4 грн/кг;

втулки — 5 грн/кг.

Цены на ПЭТ и пленку

Сдать в пункт приема можно и другой "мусор", например, пластиковые бутылки, за которые платят от 3 грн за кг. Также востребованы пленка ПВД — 5 грн за кг, стретч-пленка — 10 грн за кг и пленка-микс (ПВД + стретч) — 5 грн за кг.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как заработать больше денег на алюминиевых банках. Чтобы сдать лом по более выгодной цене, его необходимо должным образом подготовить. В частности, рекомендуется сортировать по объему, прессовать и очистить от грязи.

Также мы писали, что украинцам может грозить наказание из-за металлолома. За нарушение порядка сбора предусмотрены штрафы до 34 000 грн. В некоторых случаях возможно привлечение к исправительным работам на срок до двух лет или даже ограничение свободы на аналогичный период.