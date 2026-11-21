Алюминиевые банки на вес золота: сколько платят за 1 кг лома
Алюминиевые банки после использования не обязательно выбрасывать, ведь их можно сдать на переработку и получить за это довольно неплохие деньги. Такое сырье ценится благодаря возможности повторного использования без ограничений по количеству циклов, поэтому спрос на него стабильно высок, а цены конкурентоспособны. Однако на сумму вознаграждения могут влиять различные факторы, в частности чистота тары, количество, сортировка и условия конкретного пункта приема вторсырья.
Сколько можно заработать на алюминиевых банках и как сдать их наиболее выгодно, разбирались Новини.LIVE.
Почему алюминиевые банки лучше не выбрасывать
Одна из ведущих украинских компаний в сфере сбора, сортировки, вывоза и переработки вторичного сырья объясняет, что алюминий относится к ценным материалам для вторичной переработки. За последние 40 лет более половины всего произведенного металла уже прошло повторную переработку.
Алюминий можно переплавлять бесконечное количество раз, а на переработку требуется всего 5% энергии, затрачиваемой на изготовление продукции из первичного сырья. Поэтому производство новой тары из переработанной тары является финансово выгодным.
Есть несколько причин не выбрасывать использованные банки, а сдавать их на лом:
- Финансовая выгода. Пункты приема вторсырья платят за алюминиевую тару, поэтому после сортировки ее можно продать.
- Польза для окружающей среды. Алюминиевая банка разлагается более 500 лет.
- Спрос на сырье. Алюминиевые банки остаются популярной тарой, а потребность в материале для их производства не уменьшится в ближайшие несколько сотен лет.
Как выручить больше денег за банки
Условия приема алюминиевого лома могут различаться в зависимости от предприятия или частной компании, но во всех случаях будет одно общее преимущество — продавец получает денежное вознаграждение сразу после доставки тары в пункт приема.
Прежде чем сдавать алюминиевые банки, стоит очистить их и отсортировать, ведь это положительно повлияет на их стоимость.
Также цена тары может быть выше, если:
- сдавать большое количество банок;
- сортировать по объему — 0,33 л, 0,5 л и 1 л;
- упаковывать банки в небольшие пакеты;
- самостоятельно доставлять вторсырье в пункт приема или на склад.
В то же время пункт приема может предложить более низкую цену из-за загрязнения и посторонних металлов в составе лома.
Цены на алюминиевый лом в пунктах приема
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса Metal Monitor, средняя цена на алюминиевые банки в Украине составляет 36,25 грн за килограмм.
Ориентироваться в предложениях пунктов приема можно по трем ценовым категориям:
- Минимальная цена — около 30 грн за 1 кг. Обычно такую стоимость предлагают за небольшие объемы алюминиевых банок.
- Средняя цена — 36,25 грн за 1 кг. Это ориентир для стандартных объемов сдачи вторсырья.
- Максимальная цена — от 45 грн за 1 кг. Такое вознаграждение могут предлагать за крупные промышленные партии или в пунктах приема с наиболее выгодными условиями.
Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько платят за пластиковую тару в пунктах приема вторсырья. В целом цены зависят от ряда факторов и колеблются от 3 до 17 грн за килограмм. Однако точная стоимость зависит как от региона, так и от тарифов конкретного скупщика.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что за старые газеты, книги или картонные ящики можно получить деньги. Больше всего ценятся архивная документация и белая офисная бумага. На окончательную стоимость влияет не только вес, но и качество сырья.