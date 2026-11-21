Мужчина с алюминиевыми банками. Фото: кадр из видео YouTube/YellowMan

Алюминиевые банки после использования не обязательно выбрасывать, ведь их можно сдать на переработку и получить за это довольно неплохие деньги. Такое сырье ценится благодаря возможности повторного использования без ограничений по количеству циклов, поэтому спрос на него стабильно высок, а цены конкурентоспособны. Однако на сумму вознаграждения могут влиять различные факторы, в частности чистота тары, количество, сортировка и условия конкретного пункта приема вторсырья.

Сколько можно заработать на алюминиевых банках и как сдать их наиболее выгодно, разбирались Новини.LIVE.

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Почему алюминиевые банки лучше не выбрасывать

Одна из ведущих украинских компаний в сфере сбора, сортировки, вывоза и переработки вторичного сырья объясняет, что алюминий относится к ценным материалам для вторичной переработки. За последние 40 лет более половины всего произведенного металла уже прошло повторную переработку.

Алюминий можно переплавлять бесконечное количество раз, а на переработку требуется всего 5% энергии, затрачиваемой на изготовление продукции из первичного сырья. Поэтому производство новой тары из переработанной тары является финансово выгодным.

Есть несколько причин не выбрасывать использованные банки, а сдавать их на лом:

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Финансовая выгода. Пункты приема вторсырья платят за алюминиевую тару, поэтому после сортировки ее можно продать. Польза для окружающей среды. Алюминиевая банка разлагается более 500 лет. Спрос на сырье. Алюминиевые банки остаются популярной тарой, а потребность в материале для их производства не уменьшится в ближайшие несколько сотен лет.

Как выручить больше денег за банки

Условия приема алюминиевого лома могут различаться в зависимости от предприятия или частной компании, но во всех случаях будет одно общее преимущество — продавец получает денежное вознаграждение сразу после доставки тары в пункт приема.

Прежде чем сдавать алюминиевые банки, стоит очистить их и отсортировать, ведь это положительно повлияет на их стоимость.

Также цена тары может быть выше, если:

сдавать большое количество банок;

сортировать по объему — 0,33 л, 0,5 л и 1 л;

упаковывать банки в небольшие пакеты;

самостоятельно доставлять вторсырье в пункт приема или на склад.

В то же время пункт приема может предложить более низкую цену из-за загрязнения и посторонних металлов в составе лома.

Цены на алюминиевый лом в пунктах приема

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса Metal Monitor, средняя цена на алюминиевые банки в Украине составляет 36,25 грн за килограмм.

Ориентироваться в предложениях пунктов приема можно по трем ценовым категориям:

Минимальная цена — около 30 грн за 1 кг. Обычно такую стоимость предлагают за небольшие объемы алюминиевых банок. Средняя цена — 36,25 грн за 1 кг. Это ориентир для стандартных объемов сдачи вторсырья. Максимальная цена — от 45 грн за 1 кг. Такое вознаграждение могут предлагать за крупные промышленные партии или в пунктах приема с наиболее выгодными условиями.

Недавно Новини.LIVE сообщали, сколько платят за пластиковую тару в пунктах приема вторсырья. В целом цены зависят от ряда факторов и колеблются от 3 до 17 грн за килограмм. Однако точная стоимость зависит как от региона, так и от тарифов конкретного скупщика.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что за старые газеты, книги или картонные ящики можно получить деньги. Больше всего ценятся архивная документация и белая офисная бумага. На окончательную стоимость влияет не только вес, но и качество сырья.