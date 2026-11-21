Чоловік з алюмінієвими банками. Фото: кадр з відео YouTube/YellowMan

Алюмінієві банки після використання не обов'язково викидати, адже їх можна здати на переробку та отримати за це досить непогані гроші. Така сировина цінується завдяки можливості повторного використання без обмежень за кількістю циклів, тому попит на неї стабільно високий, а ціни конкурентні. Однак на суму винагороди можуть впливати різні чинники, зокрема чистота тари, кількість, сортування та умови конкретного пункту прийому вторсировини.

Скільки можна заробити на алюмінієвих банках та як здати їх найвигідніше, розбиралися Новини.LIVE.

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Чому алюмінієві банки краще не викидати

Одна з провідних українських компаній у сфері збору, сортування, вивезення та переробки вторинної сировини пояснює, що алюміній належить до цінних матеріалів для вторинної переробки. За останні 40 років понад половину всього виробленого металу вже пройшло повторну обробку.

Алюміній можна переплавляти нескінченну кількість разів, а на переробку потрібно лише 5% енергії, яка витрачається на виготовлення продукції з первинної сировини. Через це виробництво нової тари з переробленої тари є фінансово вигідним.

Є кілька причин не викидати використані банки, а здавати їх на брухт:

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Фінансова вигода. Пункти прийому вторсировини платять за алюмінієву тару, тому після сортування її можна продати. Користь для довкілля. Алюмінієва банка розкладається понад 500 років. Попит на сировину. Алюмінієві банки залишаються популярною тарою, а потреба в матеріалі для їх виробництва не зменшиться в найближчі кілька сотень років.

Як виторгувати більше грошей за банки

Умови прийому алюмінієвого брухту можуть відрізнятися залежно від підприємства або приватної компанії, але у всіх випадках буде спільна перевага — продавець отримує грошову винагороду одразу після доставки тари до пункту прийому.

Перш ніж здавати алюмінієві банки варто очистити їх та відсортувати, адже це позитивно вплине на їхню вартість.

Також ціна тари може бути вищою, якщо:

здавати велику кількість банок;

сортувати за об'ємом — 0,33 л, 0,5 л та 1 л;

пресувати банки в невеликі пакунки;

самостійно доставляти вторсировину до пункту прийому чи складу.

Водночас пункт прийому може запропонувати меншу ціну через забруднення та сторонні метали у складі брухту.

Ціни на алюмінієвий брухт у пунктах прийому

Згідно з даними аналітичного онлайн-сервісу Metal Monitor, середня ціна на алюмінієві банки в Україні становить 36,25 грн за кілограм.

Орієнтуватися у пропозиціях пунктів прийому можна за трьома ціновими категоріями:

Мінімальна ціна — близько 30 грн за 1 кг. Зазвичай таку вартість пропонують за невеликі обсяги алюмінієвих банок. Середня ціна — 36,25 грн за 1 кг. Це орієнтир для стандартних обсягів здавання вторсировини. Максимальна ціна — від 45 грн за 1 кг. Таку винагороду можуть пропонувати за великі промислові партії або у пунктах прийому з найвигіднішими умовами.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, скільки платять за пластикову тару в пунктах прийому вторсировини. Загалом ціни залежать від низки факторів та коливаються від 3 до 17 грн за кілограм. Однак точна вартість залежить як від регіону, так і від тарифів конкретного скупника.

Крім того, Новини.LIVE писали, що за старі газети, книги або картонні ящики можна отримати гроші. Найбільше ціниться архівна документація та білий офісний папір. На остаточну вартість впливає не лише вага, а й якість сировини.