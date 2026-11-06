Чоловік тримає стос картону. Фото: Pexels

У багатьох українців на горищі або в комірчині можуть зберігатися непотрібні коробки, старі книги або підшивки газет. Цей непотріб можна легко перетворити на додатковий дохід, ще й звільнивши вдома місце. За кілограм макулатури в Україні можна отримати до 5 грн, залежно від стану паперу та регіону. Найбільше платять за білий папір для друку та архівну документацію.

Про актуальні ціни на макулатуру у листопаді 2026 року повідомив "24 Канал", передають Новини.LIVE.

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Скільки можна отримати за кілограм макулатури

Картонні ящики, старі газети, архівні документи чи книги не варто просто викидати на смітник. Паперовий непотріб може стати джерелом додаткового прибутку, особливо якщо накопичилось за декілька років.

Розцінки на вторинну сировину в пунктах прийому у 2026 році стартують від 2,5 грн та доходять до 5 грн за кілограм, залежно від регіону. Також оцінюється тип та стан паперу. При здачі сировини не варто змішувати все в купу, адже вартість формується відповідно до її класифікації.

Приблизні ціни на ринку:

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архівна документація — приблизно від 3,5 до 5 грн за кілограм;

журнали, газети та книги — орієнтовно від 3 до 5 грн за кілограм;

офісний білий папір — від 3,5 до 4,5 грн за кілограм;

картон та гофрокартон — у межах 2,5-5 грн за кілограм.

Скільки можна заробити

Українці часто отримують посилки або купують щось в інтернеті. Отримані картонні коробки часто складаються в коморі або гаражі та чекають свого часу, поки господар не вирішить зробити генеральне прибирання. Якщо не викидати такі коробки, а охайно складати їх у стос, це буде маленькою інвестицією.

Наприклад, якщо назбирається 20 кілограмів картонних коробок, то за ставкою 3 гривні, можна отримати 60 грн. Водночас за 20 кілограмів використаного офісного паперу заплатять вже 80 грн, якщо прийом буде за ставкою 4 грн. Однак це лише орієнтовні діапазони, точну ціну варто дізнаватися у заготівельників в конкретному регіоні.

Ціна залежить не лише від ваги

Якість сировини грає ключову роль у формуванні остаточної ціни. Наприклад, якщо макулатура намокла або забруднилася, здати її доведеться за зниженою ставкою або ж пункт прийому взагалі відмовиться від такої сировини. Щоб отримати максимум вигоди, потрібно ретельно просушити папір, розділити за категоріями та перевірити, щоб не було металевих скріпок, скотчу чи інших небажаних додатків.

Також варто враховувати, що змішана макулатура або звичайні картонні коробки принесуть менший дохід, аніж чистий білий папір для друку або офісні архіви, які оцінюються набагато вище, особливо якщо у хорошому стані.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати гроші за демонтовані подвірні чи гаражні ворота. Щоб отримати більший дохід конструкцію варто очистити та завчасно оцінити вагу. Якщо здавати за ціною брухту, то за 100-кілограмовий виріб можна виручити від 150 до 500 грн.

Також Новини.LIVE писали, що на брухні чорних металів можна заробити. Однак назбирати чормету доведеться немало, щоб отримати хоча б пару сотень гривень. За кіло брухту платять від 2 до 4 грн, залежно від регіону.