Мужчина держит стопку картона. Фото: Pexels

У многих украинцев на чердаке или в кладовке могут храниться ненужные коробки, старые книги или подборки газет. Этот хлам можно легко превратить в дополнительный доход, к тому же освободив место в доме. За килограмм макулатуры в Украине можно получить до 5 грн, в зависимости от состояния бумаги и региона. Больше всего платят за белую бумагу для печати и архивную документацию.

Об актуальных ценах на макулатуру в ноябре 2026 года сообщил "24 Канал", передают Новини.LIVE.

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Сколько можно получить за килограмм макулатуры

Картонные ящики, старые газеты, архивные документы или книги не стоит просто выбрасывать на свалку. Бумажный мусор может стать источником дополнительной прибыли, особенно если он накопился за несколько лет.

Цены на вторичное сырье в пунктах приема в 2026 году начинаются от 2,5 грн и доходят до 5 грн за килограмм, в зависимости от региона. Также учитываются тип и состояние бумаги. При сдаче сырья не стоит смешивать все в одну кучу, ведь стоимость формируется в соответствии с его классификацией.

Приблизительные цены на рынке:

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архивная документация — примерно от 3,5 до 5 грн за килограмм;

журналы, газеты и книги — ориентировочно от 3 до 5 грн за килограмм;

офисная белая бумага — от 3,5 до 4,5 грн за килограмм;

картон и гофрокартон — в пределах 2,5–5 грн за килограмм.

Сколько можно заработать

Украинцы часто получают посылки или покупают что-то в интернете. Полученные картонные коробки часто складываются в кладовой или гараже и ждут своего часа, пока хозяин не решит провести генеральную уборку. Если не выбрасывать такие коробки, а аккуратно складывать их в стопку, это станет небольшой инвестицией.

Например, если накопится 20 килограммов картонных коробок, то по ставке 3 гривны можно получить 60 грн. В то же время за 20 килограммов использованной офисной бумаги заплатят уже 80 грн, если прием будет по ставке 4 грн. Однако это лишь ориентировочные диапазоны, точную цену стоит узнавать у заготовителей в конкретном регионе.

Цена зависит не только от веса

Качество сырья играет ключевую роль в формировании окончательной цены. Например, если макулатура намокла или загрязнилась, сдать ее придется по сниженной ставке или же пункт приема вообще откажется от такого сырья. Чтобы получить максимальную выгоду, нужно тщательно просушить бумагу, разделить по категориям и проверить, чтобы в ней не было металлических скрепок, скотча или других нежелательных примесей.

Также стоит учитывать, что смешанная макулатура или обычные картонные коробки принесут меньший доход, чем чистая белая бумага для печати или офисные архивы, которые оцениваются гораздо выше, особенно если они в хорошем состоянии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить деньги за демонтированные дворовые или гаражные ворота. Чтобы получить больший доход, конструкцию следует очистить и заранее оценить вес. Если сдавать по цене металлолома, то за 100-килограммовое изделие можно выручить от 150 до 500 грн.

Также Новини.LIVE писали, что на черном металлоломе можно заработать. Однако собрать чермета придется немало, чтобы получить хотя бы пару сотен гривен. За килограмм металлолома платят от 2 до 4 грн, в зависимости от региона.