Накопление лома металлов. Фото: Pexels

Многие украинцы занимаются продажей черного или цветного лома, поскольку такая деятельность приносит значительный дополнительный доход. Покупать металлы имеют право лишь субъекты хозяйствования, зарегистрированные в соответствии с законодательными нормами. В случае некоторых нарушений нашим гражданам грозит строгая ответственность, в частности штрафы и ограничение свободы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 213 Уголовного кодекса Украины.

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Кого могут посадить из-за лома

Физические лица накапливают различные металлические конструкции или сырье для продажи, а заготовкой и переработкой занимаются соответствующие предприятия. Нарушить закон рискуют именно покупатели лома, которым запрещено:

накапливать металлы без соблюдения требований относительно государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования;

открывать нелицензированные пункты приема, хранения или сбыта лома.

"Пункты приема должны иметь собственный или арендованный участок с твердым покрытием, площадь которого определяется субъектом хозяйствования с учетом его производственных потребностей, либо контейнер (любую другую емкость, тару), обеспечивающие хранение лома", — говорится в статье 5 закона "О металлоломе".

Что грозит нарушителям в 2026 году

Несоблюдение требований закона влечет за собой уголовную ответственность. В зависимости от обстоятельств дела субъекту могут назначить:

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штраф от 1 500 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 25 500 до 34 000 грн);

или исправительные работы на срок до двух лет;

или пробационный надзор сроком до двух лет;

или ограничение свободы на аналогичный срок.

Если человека ранее судили за нарушение порядка заготовки лома, то повторное несоблюдение законодательных требований повлечет за собой штраф от 51 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет.

Оказывать услуги, связанные с приемом и переработкой лома, могут только специализированные предприятия при наличии оборудования, складов, квалифицированного персонала и при соблюдении всех требований пожарной, радиационной и экологической безопасности.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько украинцы могут заработать на продаже макулатуры в ноябре 2026 года. Цены на вторичное сырье начинаются от 2,5 грн и доходят до 5 грн за килограмм. Доходы варьируются в зависимости от региона, состояния макулатуры и спроса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что происходит с ценами на золото в ломбардах Украины. Драгоценный металл существенно подорожал за последний год, поэтому специализированные учреждения подняли свои прайсы на украшения. Речь идет о браслетах, серьгах, кольцах, подвесках, часах, крестиках и т. д.