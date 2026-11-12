Накопичення металевого брухту. Фото: Pexels

Чимало українців займаються продажем чорного або кольорового брухту, оскільки така діяльність приносить значний додатковий дохід. Купувати метали мають право лише суб'єкти господарювання, зареєстровані відповідно до законодавчих норм. У випадку деяких порушень нашим громадянам загрожує сувора відповідальність, зокрема штрафи та обмеження волі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 213 Кримінального кодексу України.

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Кого можуть ув'язнити через брухт

Фізичні особи накопичують різноманітні металеві конструкції або сировину для продажу, а заготівлею і переробкою займаються відповідні підприємства. Порушити закон ризикують саме покупці брухту, яким заборонено:

накопичувати метали без дотримання вимог стосовно державної реєстрації як суб'єкта господарювання;

відкривати неліцензійні пункти прийому, схову чи збуту брухту.

"Приймальні пункти повинні мати власну чи орендовану ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається суб’єктом господарювання з урахуванням його виробничих потреб, або контейнер (будь-яку іншу ємність, тару), які забезпечують зберігання брухту", — йдеться у статті 5 закону "Про металобрухт".

Що загрожує порушникам у 2026 році

Недотримання вимог закону карається кримінальною відповідальністю. Залежно від обставин справи суб'єкту можуть присудити:

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штраф від 1 500 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 25 500 до 34 000 грн);

або виправні роботи на термін до двох років;

або пробаційний нагляд строком до двох років;

або обмеження волі на аналогічний період.

Якщо людину раніше судили за порушення порядку здійснення заготівлі брухту, то повторне недотримання законодавчих вимог потягне за собою штраф від 51 000 до 68 000 грн або позбавлення волі на строк до трьох років.

Надавати послуги, пов'язані з прийманням і переробкою брухту металів, можуть лише спеціалізовані підприємства за наявності обладнання, складів, кваліфікованого персоналу та в разі виконання всіх вимог протипожежної, радіаційної та екологічної безпеки.

Що ще варто знати українцям

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