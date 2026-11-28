Чоловік збирає брухт. Фото: кадр з відео YouTube/Все про Авто

В умовах високого темпу зростання інфляції та цін на продукти й послуги, додатковий дохід для українців завжди доречний. Заробити кошти можна, навіть зібравши вдома різний непотріб та здавши на вторсировину. Це можуть бути як картонні коробки, газети та журнали, так різні метали й порожні пластикові пляшки. Пункти прийому вторсировини щедро платять за деякі позиції.

Що найвигідніше здавати на вторсировину, розбиралися Новини.LIVE.

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Від чого залежить вартість металолому

Як зазначає компанія, яка спеціалізується на прийомі вторинної сировини, вартість брухту залежить від кількох основних чинників. По-перше, це тип металу, адже ціна на мідь, сталь, алюміній та іншу сировину суттєво відрізняється. Також на суму, яку можна отримати за брухт, впливають якість і чистота матеріалу.

Зазвичай умови прийому брухту ще й відрізняються залежно від обсягу партії. Чим більше металу здає людина, тим вищий тариф може запропонувати закупник. Традиційно найбільше цінується кольоровий брухт, тоді як за чорні метали можна виручити пристойну суму, якщо здавати великі об'єми.

Скільки платять за кольоровий брухт

Ціни можуть відрізнятися залежно від регіону, ситуації на ринку та компанії, яка скуповує брухт.

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Наприклад, у Києві та Київській області діють такі орієнтовні розцінки:

мідь блиск — 525 грн/кг;

мідь мікс — 505 грн/кг;

мідь луджена — 450 грн/кг;

мідь стружка — 420 грн/кг;

латунь — 290 грн/кг;

латунна стружка — 250 грн/кг.

Крім того, по 55 гривень за кілограм можна здати алюмінієві банки з-під напоїв.

Ціни на макулатуру

У багатьох українців можуть зберігатися картонні коробки, старі книги чи журнали — це все можна перетворити на гроші. Звичайно, платять за кілограм макулатури досить скромні суми, якщо порівнювати з кольоровами металами, але все ж це вигідніше, ніж просто викинути все на смітник.

Приблизні ціни:

картон — 1 грн/кг;

архівні папери — 4 грн/кг;

газети та журнали — 4 грн/кг;

втулки — 5 грн/кг.

Ціни на ПЕТ та плівку

Здати в пункт прийому можна й інший непотріб, наприклад, пластикові пляшки, за які платять від 3 грн за кг. Також попит має плівка ПВД — 5 грн за кг, стрейч-плівка — 10 грн за кг та плівка мікс (ПВД + стрейч) — 5 грн за кг.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як заробити більше грошей на алюмінієвих банках. Щоб здати брухт за вигіднішою ціною, його необхідно належним чином підготувати. Зокрема, рекомендується сортувати за об'ємом, пресувати та очистити від бруду.

Також ми писали, що українцям може загрожувати покарання через брухт. За порушення порядку здійснення заготівлі передбачені штрафи до 34 000 грн. У деяких випадках можливе залучення до виправних робіт на термін до двох років або навіть обмеження волі на аналогічний період.