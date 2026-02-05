Видео
Главная Экономика Сколько зарабатывают медсестры в Украине — минимальная сумма в феврале 2026

Сколько зарабатывают медсестры в Украине — минимальная сумма в феврале 2026

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 10:05
Зарплата медсестры в феврале — на какой минимальный доход может рассчитывать
Медсестра в больнице. Фото: УНИАН

Благодаря увеличению финансирования медицинской отрасли в 2026 году минимальные зарплаты врачей и других специалистов ощутимо выросли. Повышение денежного обеспечения коснулось даже среднего и младшего медперсонала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие зарплаты получат медсестры в феврале 2026 года.

Читайте также:

Какая минимальная зарплата у медсестры

Врачи первичной и экстренной медицинской помощи с января 2026 года могут рассчитывать на минимальный доход в 35 000 грн. На таком уровне зафиксировали нижнюю "планку" денежного обеспечения, отказавшись от расчета должностного оклада медиков по Единой тарифной сетке.

Согласно Государственному бюджету, для финансирования отрасли выделили заоблачную сумму — 258,6 млрд гривен. Это позволило обеспечить медперсонал существенным повышением зарплаты. Для работников среднего звена, куда относят медсестер и фельдшеров, предусмотрели минимальный доход на уровне 25 000 грн.

После вычета обязательных налогов и сборов — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора — "на руки" останется около 19 250 грн. Именно столько минимально должны получить медсестры в феврале 2026 года за полную рабочую ставку.

Кстати, по данным крупного кадрового портала Work.ua, среднее денежное обеспечение как раз составляет 20 000 грн. Это показатель, выделенный на основе информации из 1,5 тыс. вакансий, опубликованных на сайте. За год — с февраля 2025-го — сумма выросла на 14%.

Зарплаты медиков хотят повысить

В начале января в Верховную Раду поступил законопроект №14357, которым авторы предложили установить "справедливый" размер минимальной зарплаты сотрудникам медицинской сферы. Документ предусматривает поднятие дохода до уровня не менее 40 000 грн/мес, причем не только врачам, но и медсестрам, фельдшерам и т.д.

Нововведение должно распространиться на:

  • коммунальные некоммерческие предприятия;
  • учреждения, содержащиеся из бюджета;
  • частные учреждения здравоохранения.

По состоянию на начало февраля законопроект до сих пор находится на ознакомлении. Неизвестно, когда его вынесут на обсуждение и дойдет ли до голосования в парламенте.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году минимальные зарплаты в ЕС сильно отличаются. В частности сумма в Болгарии находится на уровне 620 евро, а в Люксембурге — 2 704 евро. Более 2 000 евро минималки имеют лишь пять стран ЕС.

Также мы писали, сколько зарабатывают санитарки в Украине по состоянию на февраль 2026 года. Младший медперсонал в больницах может рассчитывать на минимальный должностной оклад в размере 15 000 грн (с налогами).

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
