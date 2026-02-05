Зарплата медсестри в лютому — на який мінімальний дохід може розраховувати

Медсестра в лікарні. Фото: УНІАН

Завдяки збільшенню фінансування медичної галузі у 2026 році мінімальні зарплати лікарів та інших фахівців відчутно зросли. Підвищення грошового забезпечення торкнулося навіть середнього і молодшого медперсоналу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зарплати отримають медсестри в лютому 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Яка мінімальна зарплата у медсестри

Лікарі первинної та екстреної медичної допомоги з січня 2026 року можуть розраховувати на мінімальний дохід у 35 000 грн. На такому рівні зафіксували нижню "планку" грошового забезпечення, відмовившись від розрахунку посадового окладу медиків за Єдиною тарифною сіткою.

Згідно з Державним бюджетом, для фінансування галузі виділили захмарну суму — 258,6 млрд гривень. Це дозволило забезпечити медперсонал суттєвим підвищенням зарплати. Для працівників середньої ланки, куди відносять медсестер і фельдшерів, передбачили мінімальний дохід на рівні 25 000 грн.

Після вирахування обов’язкових податків і зборів — 18% ПДФО плюс 5% військового збору — "на руки" залишиться близько 19 250 грн. Саме стільки мінімально повинні отримати медсестри у лютому 2026 року за повну робочу ставку.

До речі, за даними великого кадрового порталу Work.ua, середнє грошове забезпечення якраз становить 20 000 грн. Це показник, виокремлений на основі інформації з 1,5 тис. вакансій, опублікованих на сайті. За рік — з лютого 2025-го — сума виросла на 14%.

Зарплати медиків хочуть підвищити

На початку січня до Верховної Ради надійшов законопроєкт №14357, яким автори запропонували встановити "справедливий" розмір мінімальної зарплати працівникам медичної сфери. Документ передбачає підняття доходу до рівня щонайменше 40 000 грн/міс., причому не лише лікарям, але й медсестрам, фельдшерам тощо.

Нововведення повинно поширитися на:

комунальні некомерційні підприємства;

заклади, що утримуються з бюджету;

приватні заклади охорони здоров’я.

Станом на початок лютого законопроєкт досі перебуває на ознайомлені. Невідомо, коли його винесуть на обговорення та чи дійде до голосування у парламенті.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році мінімальні зарплати в ЄС сильно відрізняються. Зокрема сума в Болгарії перебуває на рівні 620 євро, а в Люксембурзі — 2 704 євро. Понад 2 000 євро мінімалки мають лише п’ять країн ЄС.

Також ми писали, скільки заробляють санітарки в Україні станом на лютий 2026 року. Молодший медперсонал у лікарнях може розраховувати на мінімальний посадовий оклад у розмірі 15 000 грн (з податками).