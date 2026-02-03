Відео
Головна Економіка Скільки заробляють санітарки в Україні — мінімальна та середня суми

Скільки заробляють санітарки в Україні — мінімальна та середня суми

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 10:05
Зарплати санітарок у лютому — на які суми можуть розраховувати молодші медсестри
Пацієнтка і санітарка. Фото: Pexels

В Україні виросли мінімальні ставки медичних працівників, отже середні зарплати теж зазнали змін у 2026 році. Представники молодшого персоналу лікарень, зокрема колишні санітарки, а тепер — молодші медсестри, відчули покращення грошового забезпечення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які зарплати отримають санітарки у лютому.

Мінімальна зарплата санітарок

У 2026 році медична галузь отримала значне фінансування, що прописано у Державному бюджеті. Сума становить захмарні 258,6 млрд гривень, завдяки яким вдалося відмовитися від розрахунку посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою і встановити мінімальні "планки".

З 1 січня зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги підвищили до 35 000 грн (з обов’язковими податками і зборами). Окремо затвердили мінімальні виплати для представників середнього і молодшого медперсоналу — 25 000 і 15 000 відповідно.

Оскільки санітарок відносять до молодшого персоналу, вони почали заробляти щонайменше 15 000 грн/міс. з січня 2026 року. Після вирахування податків — 18% ПДФО та 5% військового збору — "на руки" залишається близько 11 500 грн.

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, середній дохід санітарок в Україні станом на січень 2026 року перебував на рівні 14 000 грн. Це дані на основі інформації про зарплату в двох сотнях вакансій, опублікованих на сайті.

Які пільги передбачені медикам

Раніше ми розповідали, що держава гарантує медичним працівникам певні пільги та соціальні гарантії. До переліку входить:

  • компенсація витрат на житло, опалення та електроенергію у межах соціальних норм (для пенсіонерів у сільських місцевостях);
  • оформлення пенсії за вислугою років після надбання 30-річного стажу в медичних закладах;
  • додаткова щорічна відпустка тривалістю до 35 календарних днів (працівники зі спеціальних списків №1 або №2);
  • подовжена відпустка для співробітників протитуберкульозних закладів і людей, які працюють на певних посадах більше 3 роки без перерви;
  • обов’язкове страхування від професійних ризиків за рахунок роботодавця;
  • державна підтримка у разі професійного захворювання чи інвалідності;
  • безплатні паркувальні місця при наявності спеціального знаку.

Додамо, що медики у селах можуть розраховувати на транспорт, пільгові (іпотечні) кредити, безоплатне підвищення рівня професійних знань/практичних навичок і навіть додаткові гарантії оплати праці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році зарплата держслужбовців формується за класифікацією посад і складається з фіксованої (70%) та стимулюючої частини (30%). Оклади зросли завдяки підвищенню прожиткового мінімуму.

Також ми писали, що буде з фінансами українців у лютому 2026 року. Мінімальна зарплата, пенсії, податки і прожитковий мінімум залишаться на сталому рівні, однак дехто відчує покращення у грошовому забезпеченні.

зарплати медики мінімальна зарплата доходи медсестри
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
