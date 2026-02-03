Видео
Сколько зарабатывают санитарки в Украине — минимальная и средняя суммы

Сколько зарабатывают санитарки в Украине — минимальная и средняя суммы

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 10:05
Зарплаты санитарок в феврале — на какие суммы могут рассчитывать младшие медсестры
Пациентка и санитарка. Фото: Pexels

В Украине выросли минимальные ставки медицинских сотрудников, следовательно средние зарплаты тоже претерпели изменения в 2026 году. Представители младшего персонала больниц, в частности бывшие санитарки, а теперь — младшие медсестры, почувствовали улучшение денежного обеспечения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие зарплаты получат санитарки в феврале.

Читайте также:

Минимальная зарплата санитарок

В 2026 году медицинская отрасль получила значительное финансирование, что прописано в Государственном бюджете. Сумма составляет заоблачные 258,6 млрд гривен, благодаря которым удалось отказаться от расчета должностных окладов по Единой тарифной сетке и установить минимальные "планки".

С 1 января зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи повысили до 35 000 грн (с обязательными налогами и сборами). Отдельно утвердили минимальные выплаты для представителей среднего и младшего медперсонала — 25 000 и 15 000 соответственно.

Поскольку санитарок относят к младшему персоналу, они начали зарабатывать минимум 15 000 грн/мес. с января 2026 года. После вычета налогов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — "на руки" остается около 11 500 грн.

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, средний доход санитарок в Украине по состоянию на январь 2026 года находился на уровне 14 000 грн. Это данные на основе информации о зарплате в двух сотнях вакансий, опубликованных на сайте.

Какие льготы предусмотрены медикам

Ранее мы рассказывали, что государство гарантирует медицинским работникам определенные льготы и социальные гарантии. В перечень входит:

  • компенсация расходов на жилье, отопление и электроэнергию в пределах социальных норм (для пенсионеров в сельских местностях);
  • оформление пенсии по выслуге лет после приобретения 30-летнего стажа в медицинских учреждениях;
  • дополнительный ежегодный отпуск продолжительностью до 35 календарных дней (работники из специальных списков №1 или №2);
  • удлиненный отпуск для сотрудников противотуберкулезных заведений и людей, которые работают на определенных должностях более 3 лет без перерыва;
  • обязательное страхование от профессиональных рисков за счет работодателя;
  • государственная поддержка в случае профессионального заболевания или инвалидности;
  • бесплатные парковочные места при наличии специального знака.

Добавим, что медики в селах могут рассчитывать на транспорт, льготные (ипотечные) кредиты, бесплатное повышение уровня профессиональных знаний/практических навыков и даже дополнительные гарантии оплаты труда.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году зарплата госслужащих формируется по классификации должностей и состоит из фиксированной (70%) и стимулирующей части (30%). Оклады выросли благодаря повышению прожиточного минимума.

Также мы писали, что будет с финансами украинцев в феврале 2026 года. Минимальная зарплата, пенсии, налоги и прожиточный минимум останутся на прежнем уровне, однако некоторые почувствуют улучшение в денежном обеспечении.

зарплаты медики минимальная зарплата доходы медсестры
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
