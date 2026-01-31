Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Что будет с финансами украинцев в феврале 2026 года — суммы и изменения

Что будет с финансами украинцев в феврале 2026 года — суммы и изменения

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 15:10
Зарплаты, пенсии и налоги — что ждет финансы украинцев в феврале 2026 года
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Финансы украинцев ждут позитивные изменения в феврале 2026 года. Часть граждан получит доплаты к денежному обеспечению, однако увеличения социальных стандартов ждать не стоит. Налоговая нагрузка останется на текущем уровне.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с финансами украинцев в феврале.

Реклама
Читайте также:

Зарплата, пенсия и прожиточный минимум

По состоянию на февраль 2026 года размер минимальной зарплаты останется на январском уровне — 8 647 грн (согласно Государственному бюджету). Выплаты "на руки", то есть после вычета обязательных налогов и сборов, будут составлять ориентировочно 6 658,19 грн.

Пересмотр пенсионного обеспечения в феврале не планируется. Ежегодная индексация состоится в марте, а пока минимальная сумма составляет 2 595 грн, максимальная — 25 950 грн. Показатели зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кстати, о нем. Размеры прожиточного минимума для разных демографических групп в феврале 2026 года будут находиться на уровне:

  • общий ПМ — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных граждан — 3 328 грн.

Доходы учителей и энергетиков

Кабинет Министров принял решение установить доплаты 20 000 грн к денежному обеспечению коммунальщиков, газовиков, железнодорожников и энергетиков, которые принимают непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах. Первые деньги поступят ремонтникам в феврале.

Повышенные зарплаты также получат учителя. Согласно постановлению от 26.12.2025 г. №1749, должностные оклады педагогических сотрудников должны вырасти на 40%. Доходы за январь в феврале будут пересчитаны по новым требованиям.

Что будет с налогами в феврале

Налоговая нагрузка украинцев зависит от социальных стандартов, в частности минимальной зарплаты и прожиточного минимума. По состоянию на второй месяц 2026 года суммы расходов для предпринимателей не изменятся, поскольку МЗ и ПМ останутся на предыдущем уровне.

За февраль придется заплатить:

  • военный сбор для ФЛП 1-2 группы — 864,7 грн/мес;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес;
  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,8 грн/мес;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн/мес;
  • единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Годовые лимиты дохода исчисляются на основе минимальной зарплаты, поэтому для ФЛП 1 группы ограничение составляет 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым ФЛП придется заплатить 15% единого налога. Это специальный штраф, который применяют в случае превышения годового лимита дохода или ведения незарегистрированной деятельности.

Также мы писали, что февраль принесет украинцам важные финансовые нововведения. В частности они коснутся обмена информацией по вопросам финмониторинга и отправки налоговых уведомлений-решений.

зарплаты пенсии налоги деньги финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации