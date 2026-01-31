Зарплаты, пенсии и налоги — что ждет финансы украинцев в феврале 2026 года

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Финансы украинцев ждут позитивные изменения в феврале 2026 года. Часть граждан получит доплаты к денежному обеспечению, однако увеличения социальных стандартов ждать не стоит. Налоговая нагрузка останется на текущем уровне.

Зарплата, пенсия и прожиточный минимум

По состоянию на февраль 2026 года размер минимальной зарплаты останется на январском уровне — 8 647 грн (согласно Государственному бюджету). Выплаты "на руки", то есть после вычета обязательных налогов и сборов, будут составлять ориентировочно 6 658,19 грн.

Пересмотр пенсионного обеспечения в феврале не планируется. Ежегодная индексация состоится в марте, а пока минимальная сумма составляет 2 595 грн, максимальная — 25 950 грн. Показатели зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кстати, о нем. Размеры прожиточного минимума для разных демографических групп в феврале 2026 года будут находиться на уровне:

общий ПМ — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных граждан — 3 328 грн.

Доходы учителей и энергетиков

Кабинет Министров принял решение установить доплаты 20 000 грн к денежному обеспечению коммунальщиков, газовиков, железнодорожников и энергетиков, которые принимают непосредственное участие в аварийно-восстановительных работах. Первые деньги поступят ремонтникам в феврале.

Повышенные зарплаты также получат учителя. Согласно постановлению от 26.12.2025 г. №1749, должностные оклады педагогических сотрудников должны вырасти на 40%. Доходы за январь в феврале будут пересчитаны по новым требованиям.

Что будет с налогами в феврале

Налоговая нагрузка украинцев зависит от социальных стандартов, в частности минимальной зарплаты и прожиточного минимума. По состоянию на второй месяц 2026 года суммы расходов для предпринимателей не изменятся, поскольку МЗ и ПМ останутся на предыдущем уровне.

За февраль придется заплатить:

военный сбор для ФЛП 1-2 группы — 864,7 грн/мес;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,8 грн/мес;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн/мес;

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес.

Годовые лимиты дохода исчисляются на основе минимальной зарплаты, поэтому для ФЛП 1 группы ограничение составляет 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым ФЛП придется заплатить 15% единого налога. Это специальный штраф, который применяют в случае превышения годового лимита дохода или ведения незарегистрированной деятельности.

Также мы писали, что февраль принесет украинцам важные финансовые нововведения. В частности они коснутся обмена информацией по вопросам финмониторинга и отправки налоговых уведомлений-решений.