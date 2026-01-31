Зарплати, пенсії та податки — що чекає фінанси українців у лютому 2026 року

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Фінанси українців чекають позитивні зміни в лютому 2026 року. Частина громадян отримає доплати до грошового забезпечення, однак збільшення соціальних стандартів чекати не варто. Податкове навантаження залишиться на поточному рівні.

Зарплата, пенсія і прожитковий мінімум

Станом на лютий 2026 року розмір мінімальної зарплати залишиться на січневому рівні — 8 647 грн (згідно з Державним бюджетом). Виплати "на руки", тобто після вирахування обов'язкових податків і зборів, будуть становити орієнтовно 6 658,19 грн.

Перегляд пенсійного забезпечення в лютому не планується. Щорічна індексація відбудеться в березні, а поки мінімальна сума складає 2 595 грн, максимальна — 25 950 грн. Показники залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До речі, про нього. Розміри прожиткового мінімуму для різних демографічних груп у лютому 2026 року перебуватимуть на рівні:

загальний ПМ — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн.

Доходи вчителів та енергетиків

Кабінет Міністрів ухвалив рішення встановити доплати 20 000 грн до грошового забезпечення комунальників, газовиків, залізничників та енергетиків, які беруть безпосередню участь в аварійно-відновлювальних роботах. Перші гроші надійдуть ремонтникам у лютому.

Підвищені зарплати також отримають вчителі. Згідно з постановою від 26.12.2025 р. №1749, посадові оклади педагогічних працівників повинні вирости на 40%. Доходи за січень у лютому будуть перераховані за новими вимогами.

Що буде з податками в лютому

Податкове навантаження українців залежить від соціальних стандартів, зокрема мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. Станом на другий місяць 2026 року суми витрат для підприємців не зміняться, оскільки МЗ і ПМ залишаться на попередньому рівні.

За лютий доведеться заплатити:

військовий збір для ФОП 1-2 групи — 864,7 грн/міс.;

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,8 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,4 грн/міс.;

єдиний соціальний внесок - 1 902,34 грн/міс.

Річні ліміти доходу обчислюються на основі мінімальної зарплати, тому для ФОП 1 групи обмеження становить 1 444 049 грн (167 МЗП), для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяким ФОП доведеться заплатити 15% єдиного податку. Це спеціальний штраф, який застосовують у випадку перевищення річного ліміту доходу чи ведення незареєстрованої діяльності.

Також ми писали, що лютий принесе українцям важливі фінансові нововведення. Зокрема вони торкнуться обміну інформацією з питань фінмоніторингу та надсилань податкових повідомлень-рішень.