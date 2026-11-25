Купюры гривны в руках. Фото: УНИАН

В Украине повысили зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года. Изменения коснулись не только педагогических работников в школах, но и преподавателей в высших учебных заведениях. Ранее финансовое обеспечение ректора университета зависело от Единой тарифной сетки, а теперь используются базовая величина и специальные коэффициенты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какую минимальную зарплату может рассчитывать ректор вуза в ноябре-декабре 2026 года.

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Должностной оклад ректора университета

Для расчета зарплаты педагогических сотрудников используются нормы, утвержденные постановлением Кабинета Министров № 1078. Новые схемы должностных окладов включают базовую величину 28 885 грн (средняя зарплата в Украине по состоянию на первый квартал 2026 года) и коэффициенты по квалификационным категориям.

Чтобы узнать минимальный доход ректора университета, нужно умножить базовую величину на коэффициент 0,99. По состоянию на ноябрь сумма составляет 28 596 грн. Это минимальный размер должностного оклада, на который могут рассчитывать руководители высших учебных заведений в Украине.

Но он не включает обязательные доплаты, надбавки и повышения. Плюс сумму необходимо уменьшить на 23%, ведь закон предусматривает удержание из доходов украинцев 18% НДФЛ и 5% военного сбора. То есть "на руки" ректору полагается около 22 000 грн.

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Минимальная зарплата ректора до 1 сентября

Будет интересно узнать, сильно ли изменилось финансовое обеспечение руководства высших учебных заведений в Украине после 1 сентября 2026 года, когда отменили расчет по Единой тарифной сетке.

Согласно приказу Министерства образования и науки от 26.09.2005 г. № 557, должность ректора вуза III-IV уровней аккредитации соответствовала 23-му или 24-му тарифному разряду с коэффициентами 4,27 и 4,36 соответственно. Базовая ставка ЕТС равнялась 3 470 грн, следовательно, минимальный должностной оклад находился на таком уровне:

23 ТР — 3 470 × 4,27 = 14 817 грн;

24 ТР — 3 470 × 4,36 = 15 129 грн.

Однако для точного расчета необходимо было применить обязательную надбавку в размере 40% в соответствии с постановлением правительства от 26.12.2025 г. № 1749. Тогда зарплата ректора университета достигала 20 743 грн (23 тарифный разряд) и 21 180 грн (24 тарифный разряд).

Опять же, это суммы без надбавок и до удержания 23% налогов. То есть мы видим, что доходы педагогических работников в высших учебных заведениях действительно выросли после 1 сентября.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из учителей выплачивают на 10-20% выше зарплаты. Некоторые педагогические сотрудники получают надбавки за руководство, например, учебными кабинетами, лабораториями, классами информатики, мастерскими, библиотеками и даже структурными подразделениями.

Также мы рассказывали, какую зарплату получают директора в учреждениях среднего образования. Минимальный должностной оклад руководителя зависит от количества учеников. Мы подсчитали, какие суммы финансового обеспечения получат педагоги в ноябре 2026 года.