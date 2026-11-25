Купюри гривні в руках. Фото: УНІАН

В Україні підвищили зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Зміни торкнулися не лише педагогічних працівників у школах, але й викладачів у закладах вищої освіти. Раніше фінансове забезпечення ректора університету залежало від Єдиної тарифної сітки, а тепер використовують базову величину та спеціальні коефіцієнти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яку мінімальну зарплату може розраховувати ректор ЗВО в листопаді-грудні 2026 року.

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Посадовий оклад ректора університету

Для розрахунку зарплати педагогічних працівників використовують норми, затверджені постановою Кабінету Міністрів № 1078. Нові схеми посадових окладів включають базову величину 28 885 грн (середня зарплата в Україні станом на перший квартал 2026 року) та коефіцієнти за кваліфікаційними категоріями.

Щоб дізнатися мінімальний дохід ректора університету, потрібно помножити базову величину на коефіцієнт 0,99. Станом на листопад сума дорівнює 28 596 грн. Це найнижчий розмір посадового окладу, на який можуть розраховувати керівники закладів вищої освіти в Україні.

Але він не включає обов'язкові доплати, надбавки і підвищення. Плюс суму необхідно зменшити на 23%, адже закон передбачає стягнення з доходів українців 18% ПДФО та 5% військового збору. Тобто "на руки" ректору передбачено близько 22 000 грн.

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Мінімальна зарплата ректора до 1 вересня

Буде цікаво дізнатися, чи сильно змінилося фінансове забезпечення керівництва закладів вищої освіти в Україні після 1 вересня 2026 року, коли скасували розрахунок за Єдиною тарифною сіткою.

Згідно з наказом Міністерства освіти та науки від 26.09.2005 р. № 557, посада ректора ЗВО III-IV рівнів акредитації відповідала 23-му або 24-му тарифному розряду із коефіцієнтами 4,27 та 4,36 відповідно. Базова ставка ЄТС дорівнювала 3 470 грн, отже мінімальний посадовий оклад перебував на такому рівні:

23 ТР — 3 470 х 4,27 = 14 817 грн;

24 ТР — 3 470 х 4,36 = 15 129 грн.

Але для точного розрахунку потрібно було застосувати обов'язкову надбавку 40%, згідно з постановою уряду від 26.12.2025 р. №1749. Тоді зарплата ректора університету доходила до 20 743 грн (23 тарифний розряд) і до 21 180 грн (24 тарифний розряд).

Знову-таки, це суми без надбавок і до стягнення 23% податків. Тобто бачимо, що доходи педагогічних працівників у закладах вищої освіти дійсно зросли після 1 вересня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з учителів виплачують на 10-20% вищі зарплати. Деякі педагогічні працівники отримують надбавки за завідування, наприклад, навчальними кабінетами, лабораторіями, класами інформатики, майстернями, бібліотеками і навіть структурними підрозділами.

Також ми розповідали, яку зарплату отримують директори у закладах середньої освіти. Мінімальний посадовий оклад керівника залежить від кількості учнів. Ми порахували, які суми фінансового забезпечення отримають педагоги у листопаді 2026 року.