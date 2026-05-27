Бюджеты украинских фильмов: продюсер Евгений Таллер рассказал, сколько стоит снять кино

Съемочная площадка в Украине. Фото: кадр из видео

Известный украинский продюсер Евгений Таллер рассекретил финансовое закулисье создания фильмов. За рубежом дорогие сериалы могут обходиться студиям в сотни миллионов долларов, а в Украине выпуск одной полнометражной ленты стоит гораздо меньше. Мы узнали, сколько денег в среднем тратят на отечественное кино.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на интервью ведущей Люкс ФМ Кате Сташко.

Сколько стоит снять фильм в Украине

Искусственный интеллект на вопрос, какая стоимость съемки полнометражного фильма в Украине, ответил 400 000-500 000 евро. Евгений Таллер подтвердил, что это реальная смета, однако не существует единой фиксированной цифры или универсального прайса на создание кино.

"Есть определенный потолок, который мы можем себе позволить, исходя из того, насколько активно зритель ходит на украинское кино. У нас еще нет такого уровня доверия, чтобы люди ходили постоянно. И ты балансируешь: потратить 400 тысяч, 500 тысяч или миллион долларов", — отметил продюсер.

В целом смета зависит от наличия знаменитых актеров, ведь большая часть бюджета идет на гонорары, а также от жанра ленты, масштабов постановки, уровня компьютерной графики, необходимости снимать технически сложные сцены и пр.

Читайте также:

Статьи расходов в кинопроизводстве

Таллер откровенно признался, что его предыдущий фильм под названием "Любовь и блогеры" стоил около 400 000 долларов. Эта сумма ушла на:

гонорары звездных актеров, что обычно "съедает" львиную долю бюджета;

оплату работы большой технической команды.

Если идет речь о создании качественного продукта, необходимо обеспечить профессиональное оборудование и нанять специалистов. Процесс кинопроизводства не может обойтись без мощного освещения на площадке и открытых локациях, чистого звука, современных камер и объективов, операторов-постановщиков, гаферов и т.д.

Также было интересно узнать, что написание сценария обычно занимает от шести месяцев до одного года. Съемочный процесс в среднем длится от 15 до 60 дней, а рабочая смена у всех участников производства — это ориентировочно 12 часов, однако продолжительность может варьироваться.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какой средний доход у блогера Olya Shelby. Девушка зарабатывает на рекламе в Instagram, однако берет максимум 2-3 интеграции в месяц. Поэтому заработок украинки не настолько большой, как можно подумать — около 2-3 тысяч долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известный украинский режиссер Алексей Комаровский рассекретил средние гонорары актеров. За один съемочный день исполнители главных и второстепенных ролей могут заработать от 10 000 до 40 000 грн. Это зависит от узнаваемости звезды.