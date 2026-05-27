Бюджети українських фільмів: продюсер Євген Таллер розповів, скільки коштує зняти кіно

Знімальний майданчик в Україні. Фото: кадр із відео

Відомий український продюсер Євген Таллер розсекретив фінансове закулісся створення фільмів. За кордоном дорогі серіали можуть обходитися студіям у сотні мільйонів доларів, а в Україні випуск однієї повнометражної стрічки коштує набагато менше. Ми дізналися, скільки грошей у середньому витрачають на вітчизняне кіно.

Скільки коштує зняти фільм в Україні

Штучний інтелект на питання, яка вартість зйомки повнометражного фільму в Україні, відповів 400 000-500 000 євро. Євген Таллер підтвердив, що це реальний кошторис, однак не існує єдиної фіксованої цифри чи універсального прайсу на створення кіно.

"Є певна стеля, яку ми можемо собі дозволити, виходячи з того, наскільки активно глядач ходить на українське кіно. У нас ще немає такого рівня довіри, щоб люди ходили постійно. І ти балансуєш: витратити 400 тисяч, 500 тисяч чи мільйон доларів", — зазначив продюсер.

Загалом кошторис залежить від наявності знаменитих акторів, адже велика частина бюджету йде на гонорари, а також від жанру стрічки, масштабів постановки, рівня комп’ютерної графіки, потреби знімати технічно складні сцени тощо.

Статті витрат у кіновиробництві

Таллер відверто зізнався, що його попередній фільм під назвою "Любов і блогери" коштував близько 400 000 доларів. Ця сума пішла на:

гонорари зіркових акторів, що зазвичай "з'їдає" левову частку бюджету;

оплату роботи великої технічної команди.

Якщо йде мова про створення якісного продукту, необхідно забезпечити професійне обладнання і найняти фахівців. Процес кіновиробництва не може обійтися без потужного освітлення на майданчику та відкритих локаціях, чистого звуку, сучасних камер та об'єктивів, операторів-постановників, гаферів тощо.

Також було цікаво дізнатися, що написання сценарію зазвичай займає від шести місяців до одного року. Знімальний процес у середньому триває від 15 до 60 днів, а робоча зміна у всіх учасників виробництва — це орієнтовно 12 годин, однак тривалість може варіюватися.

