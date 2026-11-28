Мужчина считает расходы на коммуналку. Фото: Новини.LIVE

С наступлением зимы у украинцев традиционно растут расходы на жилищно-коммунальные услуги, ведь ко всем платежкам еще добавляется отопление. В декабре в Украине не ожидается масштабного пересмотра цен на услуги, но это не означает, что ни один счет не изменится. Если тарифы на газ, тепло и горячую воду защищены мораторием, то цены на воду в регионах могут меняться по решению местных властей.

Сколько придется платить за коммунальные услуги с 1 декабря 2026 года, рассказывают Новини.LIVE.

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Тарифы на газ с 1 декабря

Около 98% украинских семей получают природный газ от компании "Нафтогаз Украина". Поставщик предлагает годовой тариф "Фиксированный", который составляет 7,96 грн за кубометр, и эта стоимость сохранится в первый месяц зимы. В целом цена "голубого топлива" для клиентов "Нафтогаза" гарантированно "заморожена" до 30 апреля 2027 года. Также в декабре неизменной остается стоимость доставки газа.

Таким образом, расходы на топливо могут увеличиться лишь из-за необходимости обогрева жилья, если домохозяйство использует индивидуальное газовое отопление.

В то же время для жильцов многоквартирных домов предусмотрена так называемая "третья" платежка за обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Счет выставляется единоразово после выполнения специалистами соответствующих работ. Потребители могут узнать, планируется ли техническое обслуживание сетей в их доме в декабре, проверив информацию на сайте региональных подразделений компании "Газсети" или уточнив это у своего оператора ГРМ.

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Тарифы на электроэнергию с 1 декабря

Кабинет Министров Украины 8 октября 2026 года принял решение о сохранении действующего тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей. Это означает, что в декабре общая стоимость электроэнергии для большинства домохозяйств составит 4,32 грн за кВт. Согласно документу, тариф зафиксирован до конца отопительного сезона — 30 апреля 2027 года.

Вместе с тем в Украине продолжает действовать льготный тариф для семей, которые отапливают дом с помощью электроэнергии, при условии, что соответствующее оборудование официально зарегистрировано и соответствует установленным правилам. Для таких домохозяйств цена составляет 2,64 грн при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц. Если семья превышает этот лимит, то каждый киловатт сверх 2000 кВт·ч оплачивается по тарифу 4,32 грн.

Также в декабре сохраняется ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков. С 23:00 до 07:00 предоставляется 50% скидка, и киловатт обходится в 2,16 грн. В дневное время, с 07:00 до 23:00, потребитель платит по общему тарифу — 4,32 грн.

Тарифы на воду с 1 декабря

В 2026 году уже произошло масштабное повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение. Стоимость услуг в разных городах активно росла с начала лета и до начала осени.

Согласно данным "Минфина", самые высокие тарифы на воду и стоки в следующих городах:

Павлоград — 113,47 грн за куб;

Белая Церковь — 95,1 грн за куб.;

Ужгород — 91,24 грн за куб.;

Полтава — 83,71 грн за куб.;

Дрогобыч — 87,30 грн за куб.

Для жителей столицы Украины стоимость холодной воды и канализации была повышена до 63,79 грн за кубометр. В то же время подорожание услуг коснулось и многих других городов и небольших населенных пунктов.

С 1 декабря в крупных городах Украины массового пересмотра тарифов на воду не ожидается, но не исключается подорожание в других населенных пунктах. В мае 2026 года изменился порядок утверждения цен на воду для населения. Если раньше соответствующие полномочия имела НКРЭКП, то сейчас местные органы власти могут самостоятельно принимать решения, если водоканал представил новые расчеты.

Бытовым потребителям следует следить за сообщениями водоканала в своем регионе, ведь о возможном перерасчете население должны информировать заранее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцев будут штрафовать за неуплату коммунальных услуг. В случае несвоевременной оплаты предусмотрена пеня, которая начисляется за каждый день просрочки. Однако некоторые потребители защищены от штрафных санкций.

Кроме того, мы сообщали, что отключить свет могут даже из-за небольшой задолженности. Ключевую роль играет срок просрочки оплаты. Если потребитель не оплатил вовремя, то может получить предупреждение и будет иметь 10 дней на погашение суммы.