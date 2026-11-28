Чоловік рахує витрати на комуналку. Фото: Новини.LIVE

З приходом зими в українців традиційно зростають витрати на житлово-комунальні послуги, адже до всіх платіжок ще й додається опалення. У грудні в Україні не очікується масштабний перегляд цін на послуги, але це не означає, що жодна платіжка не зміниться. Якщо тарифи на газ, тепло та гарячу воду захищені мораторієм, то ціни на воду в регіонах можуть змінюватися за рішенням місцевої влади.

Скільки доведеться платити за комунальні послуги з 1 грудня 2026 року, розповідають Новини.LIVE.

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Тарифи на газ з 1 грудня

Близько 98% українських родин отримують природний газ від компанії "Нафтогаз Україна". Постачальник пропонує річний тариф "Фіксований", який становить 7,96 грн за кубометр і ця вартість буде зберігатися у перший місяць зими. Загалом ціна "блакитного палива" для клієнтів "Нафтогазу" гарантовано "заморожена" до 30 квітня 2027 року. Також у грудні незмінною залишається вартість доставки газу.

Таким чином витрати на паливо можуть збільшитися лише через необхідність обігрівати оселю, якщо домогосподарство використовує індивідуальне газове опалення.

Водночас для мешканців багатоквартирних будинків передбачена так звана "третя" платіжка за обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Рахунок виставляється одноразово після виконання фахівцями відповідних робіт. Споживачі можуть дізнатися, чи планується техобслуговування мереж у їхньому будинку в грудні, перевіривши інформацію на сайті регіональних підрозділів компанії "Газмережі" або ж уточнити це у свого оператора ГРМ.

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Тарифи на електроенергію з 1 грудня

Кабінет Міністрів України 8 жовтня 2026 року ухвалив рішення про збереження чинного тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Це означає, що у грудні загальна вартість світла для більшості домогосподарств становитиме 4,32 грн за кВт. Згідно з документом тариф зафіксовано до кінця опалювального сезону — 30 квітня 2027 року.

Разом з тим в Україні продовжує діяти пільговий тариф для сімей, які обігрівають дім за допомогою електроенергії, за умови, що відповідне обладнання офіційно зареєстроване та відповідає встановленим правилам. Для таких домогосподарств ціна становить 2,64 грн при споживанні до 2000 кВт/год на місяць. Якщо родина виходить за цей ліміт, то кожен кіловат понад 2000 кВт/год сплачується за тарифом 4,32 грн.

Також у грудні зберігається нічний тариф для власників двозонних лічильників. З 23:00 до 07:00 надається 50% знижки й кіловат обходиться у 2,16 грн. У денний час, з 07:00 до 23:00, споживач платить за загальним тарифом — 4,32 грн.

Тарифи на воду з 1 грудня

У 2026 році вже відбулося масштабне підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Вартість послуг у різних містах активно зростала з початку літа і до початку осені.

Згідно з даними "Мінфіну", найвищі тарифи на воду та стоки у таких містах:

Павлоград — 113,47 грн за куб;

Біла Церква — 95,1 грн за куб;

Ужгород — 91,24 грн за куб;

Полтава — 83,71 грн за куб;

Дрогобич — 87,30 грн за куб.

Для жителів столиці України вартість холодної води та каналізації було підвищено до 63,79 грн за кубометр. Водночас подорожчання послуг охопило й багато інших міст та невеликих населених пунктів.

З 1 грудня у великих містах України масовий перегляд тарифів на воду не очікується, але не виключається подорожчання в інших населених пунктах. У травні 2026 року змінився порядок затвердження цін на воду для населення. Якщо раніше відповідні повноваження мала НКРЕКП, то зараз місцеві органи влади можуть самостійно ухвалювати рішення, якщо водоканал подав нові розрахунки.

Побутовим споживачам варто стежити за повідомленнями водоканалу у своєму регіоні, адже про можливий перерахунок населення мають інформувати завчасно.

Раніше Новини.LIVE інформували, що українців штрафуватимуть за несплату комуналки. У разі несвоєчасної оплати передбачена пеня, яка нараховується за кожен день прострочення. Однак деякі споживачі захищені від штафних санкцій.

Крім того, ми повідомляли, що відключити світло можуть навіть через невелику заборгованість. Ключову роль грає період прострочення оплати. Якщо споживач не сплатив вчасно, то може отримати попередження та матиме 10 днів на погашення суми.