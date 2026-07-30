Сколько наличных нужно взять в Польшу: минимальная сумма для украинцев в августе

Печать, автомобиль в пункте пропуска, злотые в руках. Фото: Pexels, Google Maps, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Планируя поездку в Польшу, украинцам необходимо убедиться, что на границе не возникнет проблем из-за наличных денег. Согласно действующим правилам, требуется подтвердить платежеспособность, а именно предъявить валюту в минимально допустимом объеме. Мы выяснили, какую сумму необходимо взять с собой в Польшу по состоянию на август 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на правительственный портал Республики Польша.

Минимальная сумма для въезда в Польшу

Закон соседней страны требует от иностранцев предъявления наличных на границе. Необходимо доказать, что денег хватит на весь период запланированного пребывания. Для этого утверждены минимальные суммы, они находятся на таком уровне:

для поездки до четырех дней — 300 злотых (3 560 грн);

для поездки на пять дней и больше — 75 злотых (900 грн) на каждый день.

Важно иметь именно наличные, поскольку деньги на банковских счетах пограничники не берут во внимание. Однако можно заранее заказать выписку о балансе по карте, предоставив документальное подтверждение своей финансовой состоятельности в пункте пропуска.

Кроме того, на границе могут потребовать обратный билет, если человек путешествует на автобусе или в поезде. В случае его отсутствия подойдет сумма, эквивалентная стоимости документа, но не менее 200 злотых (2 400 грн) для граждан Украины.

Что ждет украинцев в Польше в августе

Ранее мы рассказывали, стоит ли украинцам готовиться к изменениям в ближайшее время. Минимальная зарплата в Польше останется на прежнем уровне — 4 806 злотых брутто в месяц (ориентировочно 57 000 грн). После вычета обязательных налогов и сборов "на руки" сотрудники получат 3 605 злотых (42 500 грн).

Выплата по программе 800+ тоже будет доступна украинцам, выполнившим обязательные условия, а именно: отдали ребенка в детский сад или школу, имеют официальную работу, легально пребывают в Польше.

Однако некоторым гражданам необходимо сделать важное дело до 31 августа 2026 года. Если они оформляли статус временной защиты без загранпаспорта или изменили данные в документах, то должны обновить информацию в реестре PESEL UKR. В противном случае можно лишиться временной защиты с 1 сентября.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какая минимальная стоимость часа работы в Польше по состоянию на август 2026 года. Ставка составляет 34,40 злотых брутто (380 грн). Для сравнения, в прошлом году сотрудники получали не менее 30,50 злотых за час работы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кого из украинцев могут не пустить на территорию Польши. Причин для отказа существует немало. Наиболее распространенными являются просрочка разрешительных документов или паспорта, отсутствие минимальной суммы наличных, недостоверные сведения, перевозка запрещенных товаров и т. д.