Зарплаты в Польше значительно различаются: сколько получают мужчины и женщины

Польские злотые на столе. Фото: Pexels

В Польше реальная картина заработных плат заметно отличается от показателя среднего заработка. По данным Главного статистического управления, в апреле 2026 года медианная зарплата составляла 7 695 злотых брутто, тогда как средняя достигла 9 651,59 злотых. При этом 10% работников получали не менее 14 926 злотых.

Об этом сообщило издание InPoland, передают Новости.LIVE.

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Сколько зарабатывает типичный работник в Польше

По данным Главного статистического управления Польши (GUS), в апреле 2026 года медианная месячная зарплата в национальной экономике составляла 7 695 злотых брутто. За год этот показатель вырос на 6%, а по сравнению с мартом — на 2,2%.

Для сравнения: средняя зарплата в апреле достигла 9 651,59 злотых. Таким образом, медианный заработок был примерно на 20,3% ниже среднего.

Медиана показывает уровень дохода работника, который условно делит всех наемных работников на две равные группы: половина получает меньше этой суммы, а другая половина — больше.

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При этом 10% работников в Польше зарабатывали не более 4 806 злотых в месяц. В то же время в верхней части распределения 10% работников получали не менее 14 926 злотых брутто.

Где и кому платят больше

Уровень медианной зарплаты заметно различался в зависимости от пола. У мужчин этот показатель составлял 7 877,52 злотых, что равно 102,4% от общей медианы. У женщин медианный заработок был ниже — 7 545,48 злотых, или 98,1% от общего показателя.

Разница становится ещё более заметной среди наиболее высокооплачиваемых работников. В апреле 10 % мужчин с самыми высокими зарплатами получали не менее 15 820 злотых, тогда как среди женщин соответствующий порог составлял 14 144,02 злотых.

На размер заработка также влиял размер предприятия. Самая высокая медианная зарплата была зафиксирована в компаниях, где работает 1000 и более человек, — 9 098,87 злотых. Это 118,2% от общей медианы.

Самый низкий показатель зафиксирован в организациях с девятью или меньшим количеством работников — 4 806 злотых, то есть на уровне минимальной зарплаты.

Существенные различия наблюдались и между отраслями. Самую высокую медианную зарплату в апреле зафиксировали в сфере, охватывающей телекоммуникации, программирование, консалтинг, вычислительную инфраструктуру и другие информационные услуги. Там она составила 13 007,75 злотых.

Если же говорить именно о средней зарплате, лидером стала финансовая и страховая деятельность — в этом секторе работники в среднем получали 17 202,48 злотых брутто.

Гендерный разрыв в оплате труда прослеживался и по видам экономической деятельности. Из 20 проанализированных секторов в 15 медианный заработок мужчин был выше, тогда как лишь в пяти отраслях женщины имели более высокую медианную зарплату.

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