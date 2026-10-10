Зарплати в Польщі суттєво різняться: скільки отримують чоловіки та жінки

Польські злоті на столі. Фото: Pexels

У Польщі реальна картина зарплат помітно відрізняється від показника середнього заробітку. За даними Головного статистичного управління, у квітні 2026 року медіанна зарплата становила 7 695 злотих брутто, тоді як середня досягла 9 651,59 злотих. Водночас 10% працівників отримували щонайменше 14 926 злотих.

Про це повідомило видання InPoland, передають Новини.LIVE.

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Скільки заробляє типовий працівник у Польщі

За даними Головного статистичного управління Польщі (GUS), у квітні 2026 року медіанна місячна зарплата в національній економіці становила 7 695 злотих брутто. За рік цей показник зріс на 6%, а порівняно з березнем — на 2,2%.

Для порівняння, середня зарплата у квітні досягла 9 651,59 злотих. Таким чином, медіанний заробіток був приблизно на 20,3% нижчим за середній.

Медіана показує рівень доходу працівника, який умовно ділить усіх найманих працівників на дві однакові групи: половина отримує менше цієї суми, а інша половина — більше.

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При цьому 10% працівників у Польщі заробляли не більше 4 806 злотих на місяць. Водночас у верхній частині розподілу 10% працівників отримували щонайменше 14 926 злотих брутто.

Де та кому платять більше

Рівень медіанної зарплати помітно відрізнявся залежно від статі. У чоловіків цей показник становив 7 877,52 злотих, що дорівнює 102,4% від загальної медіани. У жінок медіанний заробіток був нижчим — 7 545,48 злотих, або 98,1% від загального показника.

Різниця стає ще помітнішою серед найбільш високооплачуваних працівників. У квітні 10% чоловіків із найвищими зарплатами отримували щонайменше 15 820 злотих, тоді як серед жінок відповідний поріг становив 14 144,02 злотих.

На розмір заробітку також впливав масштаб роботодавця. Найвища медіанна зарплата була зафіксована у компаніях, де працює 1000 і більше людей, — 9 098,87 злотих. Це 118,2% від загальної медіани.

Найнижчий показник зафіксували у суб’єктах із дев’ятьма або меншою кількістю працівників — 4 806 злотих, тобто на рівні мінімальної зарплати.

Суттєві відмінності спостерігалися і між галузями. Найвищу медіанну зарплату у квітні зафіксували у сфері, яка охоплює телекомунікації, програмування, консалтинг, обчислювальну інфраструктуру та інші інформаційні послуги. Там вона становила 13 007,75 злотих.

Якщо ж говорити саме про середню зарплату, лідером стала фінансова та страхова діяльність — у цьому секторі працівники в середньому отримували 17 202,48 злотих брутто.

Гендерна різниця в оплаті праці простежувалася і за видами економічної діяльності. Із 20 проаналізованих секторів у 15 медіанний заробіток чоловіків був вищим, тоді як лише у п’яти галузях жінки мали вищу медіанну зарплату.

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