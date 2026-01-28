Гражданство Швеции в 2026 — сколько лет надо жить в стране для выдачи паспорта

Люди на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы давно проживают за границей, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. Самый распространенный способ — натурализация, но он предполагает соблюдение минимального срока оседлости. Хотя в Швеции требования не столь строгие, как в некоторых странах ЕС.

Сколько лет надо прожить в Швеции для гражданства, рассказали на специализированном портале EUdoc.

Реклама

Читайте также:

Натурализация в Швеции

Несмотря на непростые условия для иностранцев, которые включают знание языка, отсутствие судимостей, чистую кредитную историю и т.д., срок оседлости в Швеции один из самых маленьких на территории Европейского Союза.

Большинство иностранцев могут претендовать на гражданство уже через пять лет непрерывного проживания. Основаниями для получения вида на постоянное пребывание признают:

трудоустройство;

самозанятость (ведение бизнеса);

обучение;

воссоединение семьи;

беженство.

Если иностранец женился на гражданке Швеции (или наоборот), то может подать заявку на оформление местного паспорта уже через три года оседлости. Непрерывным считается проживание, во время которого период выезда за границу не превышает 10 месяцев.

Другие пути приобретения гражданства Швеции

Не только натурализация позволяет завладеть вторым паспортом. Альтернативный способ — податься на восстановление. Это подходит людям, которые ранее были гражданами Швеции, но потеряли статус до 1 июля 2001 года. Восстановить его можно в случаях, если потеря произошла из-за:

оформления иностранного документа (когда двойное гражданство было еще запрещено);

поступления на государственную службу за границей;

натурализации ребенка до 18 лет вместе с родителями.

Необходимо подать запрос в Миграционное агентство и заплатить административный сбор в размере 42 евро. Как только поступит одобрение, откроется возможность оформить национальный паспорт, обратившись в отделение полиции.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут претендовать на польское гражданство в 2026 году. Для этого надо сдать тест на знание языка, подтвердить источник дохода и выполнить требование по сроку оседлости.

Также мы писали, где в ЕС надо жить меньше всего времени, чтобы получить гражданство. Вместе со Швецией в этот список входит Польша со сроком три года и Германия с продолжительностью натурализации пять лет.