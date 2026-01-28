Громадянство Швеції у 2026 — скільки років треба жити в країні для видачі паспорта

Люди на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців давно проживають за кордоном, тому можуть розраховувати на отримання громадянства. Найпоширеніший спосіб — натуралізація, але він передбачає дотримання мінімального терміну осілості. Хоча у Швеції вимоги не настільки суворі, як у деяких країнах ЄС.

Скільки років треба прожити у Швеції для громадянства, розповіли на спеціалізованому порталі EUdoc.

Реклама

Читайте також:

Натуралізація у Швеції

Попри непрості умови для іноземців, які включають знання мови, відсутність судимостей, чисту кредитну історію тощо, термін осілості у Швеції один із найменших на території Європейського Союзу.

Більшість іноземців можуть претендувати на громадянство вже через п'ять років безперервного проживання. Підставами для отримання посвідки на постійне перебування визнають:

працевлаштування;

самозайнятість (ведення бізнесу);

навчання;

возз’єднання сім’ї;

біженство.

Якщо іноземець одружився на громадянці Швеції (чи навпаки), то може подати заявку на оформлення місцевого паспорта вже через три роки осілості. Безперервним вважається проживання, під час якого період виїзду за кордон не перевищує 10 місяців.

Інші шляхи набуття громадянства Швеції

Не лише натуралізація дозволяє заволодіти другим паспортом. Альтернативний спосіб — податися на відновлення. Це підходить людям, які раніше були громадянами Швеції, але втратили статус до 1 липня 2001 року. Відновити його можна у випадках, якщо втрата відбулася через:

оформлення іноземного документа (коли подвійне громадянство було ще заборонене);

вступ на державну службу за кордоном;

натуралізацію дитини до 18 років разом із батьками.

Необхідно подати запит до Міграційного агентства і заплатити адміністративний збір у розмірі 42 євро. Як тільки надійде схвалення, відкриється можливість оформити національний паспорт, звернувшись до відділення поліції.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть претендувати на польське громадянство у 2026 році. Для цього треба здати тест на знання мови, підтвердити джерело доходу і виконати вимогу щодо терміну осілості.

Також ми писали, де в ЄС треба жити найменше часу, щоб отримати громадянство. Разом зі Швецією в цей список входить Польща з терміном три роки і Німеччина з тривалістю натуралізації п’ять років.