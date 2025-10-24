Видео
Дата публикации 24 октября 2025 19:35
обновлено: 19:19
Зарплата директора школы — какие минимальные суммы можно получить в ноябре
Урок в школе. Фото: УНИАН

Директора школ могут рассчитывать на большее денежное обеспечение, чем учителя, поскольку им положены доплаты за педагогический стаж, престижность труда, квалификацию и т.п. Плюс базовый должностной оклад у руководителей солиднее благодаря более высоким тарифным разрядам. Возникает вопрос, что будет с зарплатами директоров в ноябре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о минимальных доходах директоров у школах.

Читайте также:

Сколько зарабатывает директор школы

Согласно данным крупного кадрового портала Work.ua, в октябре средний доход директора школы зафиксировался на уровне 27 500 грн (+10% за год). Очевидно, реальные зарплаты в Украине не дотягивают до такой суммы, особенно если речь о государственных учебных заведениях.

Ведь базовый должностной оклад педагогических работников рассчитывается на основе Единой тарифной сетки. Для директоров общеобразовательных, профессионально-технических, межшкольных заведений всех типов и наименований, училищ, техникумов и колледжей применяют 14-18 тарифные разряды.

Для исчисления минимальной суммы без надбавок и доплат нужно умножить базу 1-го тарифного разряда (3 195 грн в 2025 году) на коэффициент: минимальный — 2,42, максимальный — 3,21. Таким образом получается, что директорам платят от 7 730 до 10 255 грн/мес.

Это суммы без учета надбавки 10%, согласно постановлению Кабинета Министров от 11.01.2018 № 22. Увеличение является обязательным для всех педагогических сотрудников, зарплаты которых финансируются из образовательной субвенции.

Какие доплаты можно получить

Далее доходы директора школы повышаются до среднего показателя 15 000 грн/мес. благодаря разнообразным доплатам. В ноябре можно рассчитывать на надбавку за:

  • выслугу лет — от 10 до 30% оклада;
  • престижность труда — от 5 до 30% оклада;
  • работу в неблагоприятных условиях — плюс 2 000 грн;
  • квалификацию/ученую степень (при наличии).

Конечно, никто не отменял премии за результативность, а также денежные компенсации на покрытие коммунальных услуг (для директоров в селах). Если школа небольшая, то доплаты будут меньше, а руководители образовательных учреждений в городах-миллионниках могут зарабатывать более 20 000 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, если народные депутаты примут проект Государственного бюджета на 2026 год в текущем виде, то учителям поднимут зарплаты с 1 января. Изменения коснутся всех педагогических работников в Украине.

Также мы писали, какое денежное обеспечение получают полицейские. Их зарплаты состоят из должностного оклада, ежемесячных надбавок, премий, единовременных выплат и вознаграждений за участие в специальных заданиях.

зарплаты учителя доходы школа директор школы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
