Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Скільки мінімально заробляє директор школи і що буде в листопаді

Скільки мінімально заробляє директор школи і що буде в листопаді

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 19:35
Оновлено: 19:19
Зарплата директора школи — які мінімальні суми можна отримати в листопаді
Урок у школі. Фото: УНІАН

Директори шкіл можуть розраховувати на більше грошове забезпечення, ніж вчителі, оскільки їм належать доплати за педагогічний стаж, престижність праці, кваліфікацію тощо. Плюс базовий посадовий оклад у керівників солідніший завдяки вищим тарифним розрядам. Постає питання, що буде з зарплатами директорів у листопаді 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про мінімальні доходи директорів у школах.

Реклама
Читайте також:

Скільки заробляє директор школи

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, у жовтні середній дохід директора школи зафіксувався на рівні 27 500 грн (+10% за рік). Очевидно, реальні зарплати в Україні не дотягують до такої суми, особливо якщо йдеться про державні заклади освіти.

Адже базовий посадовий оклад педагогічних працівників розраховується на основі Єдиної тарифної сітки. Для директорів загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, училищ, технікумів і коледжів застосовують 14-18 тарифні розряди.

Для обчислення мінімальної суми без надбавок і доплат потрібно помножити базу 1‑го тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році) на коефіцієнт: мінімальний — 2,42, максимальний — 3,21. Таким чином виходить, що директорам платять від 7 730 до 10 255 грн/міс.

Це суми без урахування надбавки 10%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 22. Збільшення є обов'язковим для всіх педагогічних працівників, зарплати яких фінансуються з освітньої субвенції.

Які доплати можна отримати

Далі доходи директора школи підвищуються до середнього показника 15 000 грн/міс. завдяки різноманітним доплатам. У листопаді можна розраховувати на надбавку за:

  • вислугу років — від 10 до 30% окладу;
  • престижність праці — від 5 до 30% окладу;
  • роботу в несприятливих умовах — плюс 2 000 грн;
  • кваліфікацію/науковий ступінь (за наявності).

Звісно, ніхто не скасовував премії за результативність, а також грошові компенсації на покриття комунальних послуг (для директорів у селах). Якщо школа невелика, то доплати будуть меншими, а керівники освітніх закладів у містах-мільйонниках можуть заробляти понад 20 000 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, якщо народні депутати ухвалять проєкт Державного бюджету на 2026 рік у поточному вигляді, то вчителям підвищать зарплати з 1 січня. Зміни торкнуться усіх педагогічних працівників в Україні.

Також ми писали, яке грошове забезпечення отримують поліцейські. Їхні зарплати складаються з посадового окладу, щомісячних надбавок, премій, одноразових виплат і винагород за участь у спеціальних завданнях.

зарплати вчителі доходи школа директор школи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації