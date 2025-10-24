Зарплата директора школи — які мінімальні суми можна отримати в листопаді

Урок у школі. Фото: УНІАН

Директори шкіл можуть розраховувати на більше грошове забезпечення, ніж вчителі, оскільки їм належать доплати за педагогічний стаж, престижність праці, кваліфікацію тощо. Плюс базовий посадовий оклад у керівників солідніший завдяки вищим тарифним розрядам. Постає питання, що буде з зарплатами директорів у листопаді 2025 року.

Скільки заробляє директор школи

Згідно з даними великого кадрового порталу Work.ua, у жовтні середній дохід директора школи зафіксувався на рівні 27 500 грн (+10% за рік). Очевидно, реальні зарплати в Україні не дотягують до такої суми, особливо якщо йдеться про державні заклади освіти.

Адже базовий посадовий оклад педагогічних працівників розраховується на основі Єдиної тарифної сітки. Для директорів загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, училищ, технікумів і коледжів застосовують 14-18 тарифні розряди.

Для обчислення мінімальної суми без надбавок і доплат потрібно помножити базу 1‑го тарифного розряду (3 195 грн у 2025 році) на коефіцієнт: мінімальний — 2,42, максимальний — 3,21. Таким чином виходить, що директорам платять від 7 730 до 10 255 грн/міс.

Це суми без урахування надбавки 10%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 11.01.2018 № 22. Збільшення є обов'язковим для всіх педагогічних працівників, зарплати яких фінансуються з освітньої субвенції.

Які доплати можна отримати

Далі доходи директора школи підвищуються до середнього показника 15 000 грн/міс. завдяки різноманітним доплатам. У листопаді можна розраховувати на надбавку за:

вислугу років — від 10 до 30% окладу;

престижність праці — від 5 до 30% окладу;

роботу в несприятливих умовах — плюс 2 000 грн;

кваліфікацію/науковий ступінь (за наявності).

Звісно, ніхто не скасовував премії за результативність, а також грошові компенсації на покриття комунальних послуг (для директорів у селах). Якщо школа невелика, то доплати будуть меншими, а керівники освітніх закладів у містах-мільйонниках можуть заробляти понад 20 000 грн/міс.

Нагадаємо, якщо народні депутати ухвалять проєкт Державного бюджету на 2026 рік у поточному вигляді, то вчителям підвищать зарплати з 1 січня. Зміни торкнуться усіх педагогічних працівників в Україні.

