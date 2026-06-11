Распродажа игр в Steam: что можно купить с большими скидками до 15 июня

Steam продает игры с большими скидками. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Пользователей цифровой платформы Steam ждут большие скидки. До 15 июня 2026 года продлится масштабное тематическое событие — "Фестиваль пуль" (англ. Bullet Fest). Для геймеров подготовили выгодные цены на компьютерные игры, презентации новинок и открытый доступ к демоверсиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Видеоигры с выгодными скидками

Очередной тематический фестиваль посвящен играм в жанре bullet hell. Тайтлы характеризуются хаотичным геймплеем, эпическими многофазными сражениями, сложными испытаниями и плотными паттернами пуль. Персонажи должны выживать в мире, где со всех сторон атакуют вражеские снаряды.

Мероприятие традиционно предполагает анонсы будущих проектов, презентации новинок, общение с разработчиками, бесплатный доступ к демоверсиям и скидки на культовые игры. Мы узнали, какие видеоигры геймеры могут купить намного дешевле на "Фестивале пуль":

Pinball Storm: Lokanta — 22 грн вместо 149 грн (-85%);

Enter the Gungeon — 65 грн вместо 325 грн (-80%);

MOTHERGUNSHIP — 71 грн вместо 355 грн (-80%);

Exit the Gungeon — 56 грн вместо 225 грн (-75%);

Returnal — 560 грн вместо 699 грн (-67%);

Dead Estate — 25 грн вместо 75 грн (-67%);

Nova Drift — 184 грн вместо 435,20 грн (-58%);

Rabbit and Steel — 162 грн вместо 325 грн (-50%);

Minishoot' Adventures — 162 грн вместо 325 грн (-50%).

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Сразу по завершении "Фестиваля пуль" начнется другое тематическое событие — "Фестиваль новинок Steam". Из названия понятно, что пользователей цифрового магазина ждут презентации будущих релизов и знакомство с видеоиграми в различных жанрах, которые выйдут в ближайшее время.

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А 25 июня стартует одна из четырех сезонных распродаж — Steam Summer Sale 2026. Цены снизятся на сотни культовых и новых игр. Геймерам останется только добавить игру со скидкой в корзину, оплатить, а затем установить на ПК.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что на цифровой платформе Steam состоятся масштабные события летом 2026 года. Геймерам готовят распродажи компьютерных игр, презентации новинок, доступ к демоверсиям и многое другое. Скидки могут доходить до 95% на отдельные игры.

Также Новини.LIVE рассказывали о "Фестивале океанов" в Steam, который проходил в конце мая 2026 года. Пользователям предложили выгодные скидки на игры о подводном мире и приключениях пиратов. К тому же, в ранний доступ вышла долгожданная Subnautica 2.