Розпродаж ігор у Steam: що можна купити з великими знижками до 15 червня

Steam продає ігри з великими знижками. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На користувачів цифрової платформи Steam чекають великі знижки. До 15 червня 2026 року триватиме масштабна тематична події — "Фестиваль куль" (англ. Bullet Fest). Для геймерів підготували вигідні ціни на комп’ютерні ігри, презентації новинок і відкритий доступ до демоверсій.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Відеоігри з вигідними знижками

Черговий тематичний фестиваль присвятили іграм у жанрі bullet hell. Тайтли характеризуються хаотичним геймплеєм, епічними багатофазними битвами, складними викликами і щільними патернами куль. Персонажі повинні виживати у світі, де з усіх боків атакують ворожі снаряди.

Подія традиційно передбачає анонси майбутніх проєктів, презентації новинок, спілкування з розробниками, безплатний доступ до демоверсій та знижки на культові тайтли. Ми дізналися, які відеоігри геймери можуть купити набагато дешевше на "Фестивалі куль":

Pinball Storm: Lokanta — 22 грн замість 149 грн (-85%);

Enter the Gungeon — 65 грн замість 325 грн (-80%);

MOTHERGUNSHIP — 71 грн замість 355 грн (-80%);

Exit the Gungeon — 56 грн замість 225 грн (-75%);

Returnal — 560 грн замість 699 грн (-67%);

Dead Estate — 25 грн замість 75 грн (-67%);

Nova Drift — 184 грн замість 435,20 грн (-58%);

Rabbit and Steel — 162 грн замість 325 грн (-50%);

Minishoot' Adventures — 162 грн замість 325 грн (-50%).

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Одразу по завершенню "Фестивалю куль" розпочнеться інша тематична подія — "Фестиваль новинок Steam". З назви зрозуміло, що користувачів цифрового магазину чекають презентації майбутніх релізів та знайомство з відеоіграми в різних жанрах, які вийдуть найближчим часом.

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А 25 червня стартує один із чотирьох сезонних розпродажів — Steam Summer Sale 2026. Ціни знизять на сотні культових і нових тайтлів. Геймерам залишиться тільки додати акційну гру в корзину, оплатити, після чого інсталювати на ПК.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що на цифровій платформі Steam відбудуться масштабні події влітку 2026 року. Геймерам готують розпродажі комп’ютерних ігор, презентації новинок, доступ до демоверсій та багато іншого. Знижки можуть доходити до 95% на окремі тайтли.

Також Новини.LIVE розповідали про "Фестиваль океанів" у Steam, який проходив наприкінці травня 2026 року. Користувачам запропонували вигідні знижки на ігри про підводний світ і пригоди піратів. До всього, в ранній доступ вийшла довгоочікувана Subnautica 2.