Розпродаж ігор і презентації новинок у Steam: що приготували для геймерів у червні

Знижки на ігри в Steam. Фото: Pexels, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

На цифровій платформі Steam регулярно влаштовують розпродажі відеоігор. Протягом червня 2026 року заплановано чимало масштабних подій, серед яких презентації новинок, вихід довгоочікуваних тайтлів, тематичні фестивалі з великими знижками тощо. Ми дізналися, до чого готуватися геймерам найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Головні події червня у Steam

Щоб дізнатися більше про майбутні релізи, отримати доступ до демоверсій, ознайомитися з прем’єрами і побачити ексклюзивний контент від розробників, варто відвідати виставку Future Games Show безпосередньо в суботу, 6 червня.

На неділю, 7 червня, запланована презентація від Xbox Game Studios. Додатково для геймерів влаштували розпродаж популярних тайтлів: Age of Empires II можна придбати за 308 грн замість 880 грн (-65%), Insanely Twisted Shadow Planet — за 45 грн замість 229 грн (-80%), Halo Wars — за 174 грн замість 699 грн (-75%).

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

На виставці Green Games Showcase доступні дешевше комп’ютерні ігри, пов’язані з природою, тваринами і захистом екології, а на Wholesome Direct — проєкти, сповнені натхнення, радості й надії. Обидві події заплановані на 6 червня.

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Тематичні фестивалі в червні

Кожного місяця на цифровій платформі організовують тематичні фестивалі, присвячені конкретному жанру чи спрямуванню. Так, з 8 по 15 червня відбудеться Bullet Fest, на якому геймерам презентують різноманітні симулятори виживання. Великі знижки на тайтли гарантовані.

З 15 по 22 червня пройде "Фестиваль новинок Steam": це масштабна подія з релізами, демонстраціями, доступом до демоверсій тощо. Розробники зможуть показати свої проєкти і знайти потенційних гравців, а користувачі платформи дізнаються про новинки в улюблених жанрах.

Наприкінці червня відбудеться один із чотирьох масштабних сезонних розпродажів. Він почнеться 25 червня і триватиме до 9 липня. Сотні відеоігор — культових і маловідомих — стануть набагато дешевшими. Знижки будуть доходити до 90% на деякі пропозиції від розробників.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які комп’ютерні ігри були доступні зі знижками на "Фестивалі океанів". Steam проводив розпродаж тайтлів про підводний світ, пригоди піратів, морські баталії тощо. Деякі ігри віддавали геймерам на 90% дешевше.

Також Новини.LIVE розповідали, що українські користувачі Steam можуть купити довгоочікувану гру Subnautica 2 за 899 грн. Це продовження популярного survival-проєкту про глибини океану на далекій планеті. В перший день раннього доступу вдалося продати понад 2 млн копій.