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Главная Экономика Распродажи, новинки и большие скидки: что ждет пользователей Steam в июне

Распродажи, новинки и большие скидки: что ждет пользователей Steam в июне

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 17:12
Распродажа игр и презентации новинок в Steam: что приготовили для геймеров в июне
Скидки на игры в Steam. Фото: Pexels, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

На цифровой платформе Steam регулярно устраивают распродажи видеоигр. В течение июня 2026 года запланировано немало масштабных событий, среди которых презентации новинок, выход долгожданных тайтлов, тематические фестивали с большими скидками и тому подобное. Мы узнали, к чему готовиться геймерам в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Главные события июня в Steam

Чтобы узнать больше о предстоящих релизах, получить доступ к демоверсиям, ознакомиться с премьерами и увидеть эксклюзивный контент от разработчиков, стоит посетить выставку Future Games Show непосредственно в субботу, 6 июня.

На воскресенье, 7 июня, запланирована презентация от Xbox Game Studios. Дополнительно для геймеров устроили распродажу популярных тайтлов: Age of Empires II можно приобрести за 308 грн вместо 880 грн (-65%), Insanely Twisted Shadow Planet — за 45 грн вместо 229 грн (-80%), Halo Wars — за 174 грн вместо 699 грн (-75%).

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Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

На выставке Green Games Showcase доступны дешевле компьютерные игры, связанные с природой, животными и защитой экологии, а на Wholesome Direct — проекты, полные вдохновения, радости и надежды. Оба события запланированы на 6 июня.

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Тематические фестивали в июне

Каждый месяц на цифровой платформе организовывают тематические фестивали, посвященные конкретному жанру или направлению. Так, с 8 по 15 июня состоится Bullet Fest, на котором геймерам представят разнообразные симуляторы выживания. Большие скидки на тайтлы гарантированы.

С 15 по 22 июня пройдет "Фестиваль новинок Steam": это масштабное событие с релизами, демонстрациями, доступом к демоверсиям и пр. Разработчики смогут показать свои проекты и найти потенциальных игроков, а пользователи платформы узнают о новинках в любимых жанрах.

В конце июня состоится одна из четырех масштабных сезонных распродаж. Она начнется 25 июня и продлится до 9 июля. Сотни видеоигр — культовых и малоизвестных — станут намного дешевле. Скидки будут доходить до 90% на некоторые предложения от разработчиков.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, какие компьютерные игры были доступны со скидками на "Фестивале океанов". Steam проводил распродажу тайтлов о подводном мире, приключениях пиратов, морских баталиях и тому подобное. Некоторые игры отдавали геймерам на 90% дешевле.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинские пользователи Steam могут купить долгожданную игру Subnautica 2 за 899 грн. Это продолжение популярного survival-проекта о глубинах океана на далекой планете. В первый день раннего доступа удалось продать более 2 млн копий.

видеоигры скидки Steam
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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