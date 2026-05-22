Поддержка жен УБД с 1 июня: каких льгот ожидать летом 2026 года

Не все знают, но близкие родственники украинских военнослужащих, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут рассчитывать на определенные государственные гарантии и социальные льготы. В первую очередь это касается жен защитников.

О том, на какие льготы и скидки могут рассчитывать жены УБД летом, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Шосткинской районной военной администрации.

Какие скидки может получить жена УБД летом 2026 года

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены УБД могут оформить скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:

75% скидки на оплату жилья;

75% уменьшение стоимости коммунальных услуг (электроэнергия, газ и другие услуги).

Для лиц с инвалидностью в составе семьи предусмотрена еще большая поддержка — 100% скидка на оплату коммунальных услуг. Также есть дополнительные нормы по отоплению:

в случае использования газа для отопления действует 75% скидка в пределах установленной социальной нормы площади (42 кв. м на каждого человека и дополнительно 21 кв. м на семью);

если нет централизованного отопления, предоставляется 75% компенсации на твердое топливо. Расчет также осуществляется по нормам площади — 21 кв. м на одного человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Медицинские и социальные гарантии для жен УБД летом

Жены УБД имеют право на ряд медицинских льгот, в частности:

бесплатные лекарства по рецептам врача;

бесплатное лечение в государственных санаториях;

первоочередную госпитализацию по медицинским показаниям;

внеочередное обслуживание в государственных медицинских учреждениях.

Если человек самостоятельно оплачивал лечение, в некоторых случаях предусмотрено возмещение расходов из государственного бюджета.

Такие семьи имеют первоочередное право на получение жилья в случае необходимости улучшения жилищных условий. Также они могут участвовать в государственных и местных программах обеспечения жильем, в частности в программе "еОселя", которая позволяет получить доступные кредиты на жилье.

Жена участника боевых действий имеет право отказаться от ночных или сверхурочных смен по собственному заявлению. Это особенно актуально в случае, если в семье воспитываются дети.

Какие льготы государство предоставляет детям УБД

Дети из таких семей тоже получают государственную поддержку. Они могут в первую очередь зачисляться в детские сады, школы и внешкольные учреждения, пользоваться льготами при поступлении в учреждения профессионального и высшего образования, включая обучение без конкурса или перевод на бюджет.

Также предусмотрено бесплатное проживание в студенческих общежитиях, первоочередное направление в детские лагеря и санатории и компенсацию расходов на оздоровление за счет государственного или местного бюджета.

