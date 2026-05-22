Підтримка дружин УБД з 1 червня: на які пільги очікувати влітку 2026 року

Пільги для дружин УБД в червні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всі знають, але близькі родичі українських військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій (УБД), можуть розраховувати на певні державні гарантії та соціальні пільги. В першу чергу це стосується дружин захисників.

Про те, на які пільги та знижки можуть розраховувати дружини УБД влітку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на публікацію Шосткинської районної військової адміністрації.

Які знижки може отримати дружина УБД влітку 2026 року

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини УБД можуть оформити знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема:

75% знижки на оплату житла;

75% зменшення вартості комунальних послуг (електроенергія, газ та інші послуги).

Для осіб з інвалідністю у складі сім’ї передбачена ще більша підтримка — 100% знижка на оплату комунальних послуг. Також є додаткові норми щодо опалення:

у випадку використання газу для опалення діє 75% знижка в межах встановленої соціальної норми площі (42 кв. м на кожну особу та додатково 21 кв. м на сім’ю);

якщо немає централізованого опалення, надається 75% компенсації на тверде паливо. Розрахунок також здійснюється за нормами площі — 21 кв. м на одну людину та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Медичні та соціальні гарантії для дружин УБД влітку

Дружини УБД мають право на низку медичних пільг, зокрема:

Читайте також:

безплатні ліки за рецептами лікаря;

безоплатне лікування в державних санаторіях;

першочергову госпіталізацію за медичними показаннями;

позачергове обслуговування у державних медичних закладах.

Якщо людина самостійно оплачувала лікування, у деяких випадках передбачене відшкодування витрат із державного бюджету.

Такі сім’ї мають першочергове право на отримання житла у разі необхідності покращення житлових умов. Також вони можуть брати участь у державних і місцевих програмах забезпечення житлом, зокрема в програмі "єОселя", яка дозволяє отримати доступні кредити на житло.

Дружина учасника бойових дій має право відмовитися від нічних або понаднормових змін за власною заявою. Це особливо актуально у випадку, якщо в сім’ї виховуються діти.

Які пільги держава надає дітям УБД

Діти з таких сімей теж отримують державну підтримку. Вони можуть першочергово зараховуватися до дитячих садків, шкіл і позашкільних закладів, користуватися пільгами при вступі до закладів професійної та вищої освіти, включно з навчанням без конкурсу або переведенням на бюджет.

Також передбачено безплатне проживання в студентських гуртожитках, першочергове направлення до дитячих таборів і санаторіїв та компенсацію витрат на оздоровлення коштом державного або місцевого бюджету.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці зі статусом учасника бойових дій отримують різні державні пільги — від знижок на комунальні послуги до медичної та соціальної підтримки. Варто також дізнатись, чи є податкові пільги для тих, хто веде бізнес як ФОП.

Також Новини.LIVE писали, що багато батьків захисників не до кінця розуміють, на що можуть розраховувати. Насправді сім’ї УБД можуть суттєво економити, наприклад, на комуналці.